Земетресенията вече няма да бъдат изненада

Земетресението с магнитуд 8,7-8,8, което се случи край бреговете на Камчатка, се превърна в едно от най-мощните в човешката история.

Само фактът, че епицентърът се намираше далеч от населени места, спаси от гигантски жертви. Очакваха се цунамита по цялото тихоокеанско крайбрежие, но за щастие големи вълни така и не се появиха, пише „Свободная пресса“.

Земетресението е било с магнитуд 8,7-8,8. То все още е по-слабо от земетресенията, причинили катастрофалните цунамита в Индонезия през 2004 г. и Япония през 2011 г., които са били с магнитуд около 9.

За да се уточни, скалата на мощността на Рихтер е логаритмична, така че събитие с магнитуд 9 има около 10 пъти повече енергия от събитие с магнитуд 8,7.

Но възможно ли е да се предупредят предварително подобни природни бедствия? Не само земетресения, но и тропически дъждове, урагани, изригвания? Китайските учени са сигурни – да.

Китай представи Mazu, нова система за предупреждение за времето, задвижвана от изкуствен интелект.

Системата, кръстена на китайската богиня на морето, която символизира защита и спасение, беше представена на Световната конференция по изкуствен интелект в Шанхай (SP вече подробно описа какви други чудеса на невронните мрежи Китай показа на изложението).

Системата Mazu е проектирана да осигурява ранно предупреждение за екстремни метеорологични условия, за да помогне за подготовката и смекчаването на природни бедствия.

„Където и да се появи Mazu, това ще бъде символ на съвместната ни работа за предотвратяване на последствията от метеорологичните аномалии“, каза пред репортери Зенг Цин , директор на международното сътрудничество в CMA.

Стартирането на Mazu е поредната стъпка (и не просто стъпка, а цял скок) в развитието на изкуствения интелект в Китай. Доскоро това бяха обикновени помощници в развлеченията (например умни високоговорители). Сега невронните мрежи наистина трансформират света. Изкуственият интелект в Китай прониква в такива патриархални индустрии като селското стопанство и енергетиката, да не говорим за държавните услуги.

Китай се превърна в най-големия притежател на патенти, свързани с изкуствения интелект, в света, като представлява 60% от общия брой. Към април (за съжаление, няма по-скорошни данни) в Китай са подадени 1,6 милиона заявки за патенти, свързани с изкуствения интелект. Това е една трета от всички световни разработки на невронни мрежи! Между другото, никоя друга научна област на планетата не се развива толкова бързо.

Китайските невронни мрежи, между другото, са не само технологични разработки, но и политическо влияние.

Системата Mazu, например, е проектирана специално, за да помогне на развиващите се страни да се справят с природни бедствия. Китайската метеорологична администрация вече работи с няколко държави (включително Етиопия и Пакистан) за внедряването на такава система.

Мисля, че няма нужда да обяснявам колко благодарни ще бъдат държавите на китайците за подобна помощ, която може да предотврати хиляди смъртни случаи и загуби за милиарди.

Китайците твърдят, че Mazu е много по-мощна и ефективна от подобни системи, работещи в други страни.

В САЩ например мощни компютри и радари се използват за изготвяне на точни прогнози (особено за урагани). Но американците все още не са създали невронна мрежа, толкова мощна като Mazu, която би могла самостоятелно да предсказва климатични катаклизми.

Япония, разположена в сеизмично активен регион, разполага с една от най-модерните системи за предупреждение за земетресения и цунами, докато Европейският съюз има програмата „Коперник“, която използва спътници за проследяване на промените в околната среда и прогнозиране на времето.

Данните, получени в рамките на тази програма, помагат за прогнозиране на наводнения, суши, горски пожари и други природни бедствия. Но недостатъкът на европейската система е, че е твърде локална. Докато китайците са готови да дадат своите разработки на целия свят.

Китайците вече се готвят да провеждат международни програми за обучение, стипендии и академичен обмен по целия свят. Те ще обучават специалисти по ранно предупреждение за природни бедствия, използвайки системата Мазу. Тоест, същите етиопски или пакистански метеоролози могат да отидат утре в Китай на безплатно обучение. И отново въпросът е: на кого ще бъде благодарено за това?

Системата Mazu е част и от глобалната инициатива „Един пояс, един път“: Тя беше стартирана през 2013 г. от китайския президент Си Дзинпин и 147 държави в Азия, Африка и дори Европа вече участват в инициативата. Ами ако утре европейските климатолози изоставят своя Коперник заради китайската богиня?