Борисов: Избраният за особен управител на „Лукойл“ не е бил министър и не е свързан с Пеевски

След като е преодоляно ветото и е издаден указ, Желязков ще каже след Съвета за сигурност, кое лице ще е особеният управител на "Лукойл". Има достатъчно опит, за да се справи. Не е свързан с Пеевски. Избраният човек не е бил министър. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

"При мен няма оферти за "Лукойл". При правителството не знам. Нека се назначи особен управител, виждате колко динамичен е светът, появяват се трилионни фондове, които искат да купят цялата компания. Надявам се днес да получим дерогация за 6 месеца", заяви лидерът на ГЕРБ.

Попитан дали обмисля ограничаването на бонусите в държавната администрация, той заяви, че е единственият, който като премиер е карал да бъдат върнати, но това може да е добър въпрос за обществен дебат и всички партии да си кажат.

"Отдавна съм се отказал да коментирам кмета на София. Подкрепиха го от ГЕРБ, защото ако не бяха - щеше да каже, че пак му пречим. Резилът му е такъв, че каквото и да предложи - ще го подкрепят, защото софийските граждани са го избрали. Той не е мой кмет. Не искам и капка да падне върху ГЕРБ заради него", обясни Борисов по повод увеличението на синя и зелена зона в София.