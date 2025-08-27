Братът на Христина, ударена от АТВ в Слънчев бряг: Знаехме си, че Бургазлиев е употребил наркотични вещества

На срещата вчера ни увериха, че всички разселвания и експертизи ще бъдат направени по най-добрия начин с цел ясно заключение какво се е случило на мястото на инцидента. Това каза Светослав Соколов, брат на Христина, ударена от АТВ в Слънчев бряг.

Той коментира и информацията, че в кръвта на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана. "Ние си знаехме, че има нещо такова предвид състоянието на момчето след инцидента. Бяхме убедени, че неговите родители ще опитат да прикрият. Но, както видяхме, в кръвта му бяха открити наркотични вещества", добави той.

Соколов уточни, че едно от исканията им е родителите на Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая.

По думите му момичето, което също е било на АТВ-то с Бургазлиев не е разпитано.

"Вероятно ще бъде повикана за разпит. Едно от неправилните неща е, че той беше пуснат под домашен арест, тъй като той и неговите близки имаха време да си уеднаквят версиите", добави Соколов.

Светослав Соколов отбеляза, че животът на 4-годишния Мартин е извън опасност.

"Счупените ребра са започнали да заръсват, кръвоизливът е започнал да абсорбира, което е лъч надежда за нас", допълни той.