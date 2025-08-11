Ваканционните имоти с 30% по-евтини от София

Над 2000 евро за кв. м за качествени жилища в най-желаните курорти

Достъпните ипотечни заеми играят благоприятна роля на пазара

Работят дистанционно от морето

Ваканционните имоти значително поскъпнаха през последните 12 месеца, но цените им все още са около 20-30% по-ниски в сравнение с аналогични по качество апартаменти в София, показват данни на компания за недвижими имоти. Преди година качествените жилища в най-желаните морски курорти все още бяха на цени под 2000 евро/кв. м, но сега цените все по-често са над тази граница.

В Созопол цените на апартаментите ново строителство най-често са в диапазона 1900-2200 евро за кв. м, но има и сделки на цени 2800 евро за квадрат и дори над 3000 евро. Жилищата ново строителство в Поморие са с цени средно около 1500-1600 евро за кв. м, в Свети Влас най-често сключват сделки за около 1200-1800 евро на квадрат, в Слънчев бряг цените са в диапазона от 1200 евро до 2400 евро за кв. м, а в Царево най-често купувачите дават от 1300 евро до 1800 евро за кв. м.

Основният интерес на пазара на ваканционни имоти в страната е към апартаменти с една спалня и всекидневна, като семействата с повече деца търсят варианти за жилища с две спални или вили в затворени комплекси с басейни, поддръжка и в близост до плажа. На пазара има оферти в много широк ценови диапазон в зависимост от курорта, качеството на строителството, предлаганите удобства и близостта до плажа.

Достъпните ипотечни заеми играят благоприятна роля и на пазара на ваканционни имоти. Все повече млади семейства, купувайки ваканционен имот, разчитат на банково кредитиране. Много хора купуват жилище край морето, за да могат 4-5 топли месеца от годината да работят дистанционно от собствения си дом близо до вълните. Възможността за работа от къщи позволява на много хора да съчетаят семейната почивка с деца с професионалните задължения. Друг ключов фактор за повишаване на интереса към ваканционните имоти са нарастващите цени на стандартните почивки в хотелите. Много хора виждат, че инвестицията в собствено ваканционно жилище е по-изгодна от отсядането в хотел.

Цените и търсенето на ваканционни имоти ще продължат да нарастват. Сред причините за това е влизането на България в Шенген, което постепенно ще повиши интереса на чужденци към нашите курорти. Предстоящото влизане на страната ни в еврозоната, ще окаже допълнителен натиск на цените и те ще продължат да нарастват, категорични са брокери.

Цените са по-високи от тези в Бургас

Апартаментите във Варна са подходящи за инвестиция

Търсенето е голямо

Търсенето на жилища във Варна е по-голямо от предлагането.

Жилищните имоти във Варна са подходящи за инвестиция, категорични са брокери. Причина за това е очакването, че апартаментите в града ще продължат да поскъпват. Сред причините за повишението на цените на имотите в града е голямото търсене.

Много хора искат да купят имот във Варна, за да инвестират парите си. Градът привлича много туристи и отдаване на апартамент за краткосрочно настаняване може да осигури добра доходност. Във Варна има и много хора, които искат да наемат апартамент дългосрочно. В града има университети, а заплатите са сред високите в страната, което привлича хора от други краища на страната. Тези хора наемат апартаменти, докато пристъпят към покупката на собствен дом.

Добрите условия за живот и за туризъм във Варна водят до това, че търсенето на жилища е по-голямо от предлагането, което води до покачване на цените. В центъра на града средните цени на жилищата са над 2500 евро за кв. метър. В квартал “Гръцка махала” средните цени са още по-високи и надминават 3000 евро за квадрат. В града има и квартали със значително по-евтини имоти със средни цени от около 1400 евро до 1600 евро на кв. метър.

В Бургас средните цени на апартаментите в квартал “Лазур” са над 2200 евро за квадрат. А в квартал “Братя Миладинови” средните цени са над 2000 евро за квадрат. Като цяло цените на имотите в Бургас са малко по-ниски от тези във Варна.

Българи в чужбина са активни на пазара

Най-често дом край морето купуват хора на 35-45 години

Инвеститори вдигат цените

Интересът към ваканционни имоти от инвестиционно настроени купувачи ще нараства.

Българите, живеещи в страната или в чужбина, са ключовите купувачи на ваканционния пазар на имоти. Жилища край морето купуват и чужденци, но броят им е значително по-малък от този на българите, които реализират сделки, показват данни на компания за недвижими имоти.

Най-активни на пазара на ваканционни имоти са хората на възраст между 35 и 45 години. Най-често купувачите са на средно или на високо ниво в мениджмънта на български и чуждестранни компании, имат собствен бизнес или работят в сферата на правото, здравеопазването, образованието и информационните технологии.

Интересът към ваканционни имоти от инвестиционно настроени купувачи ще нараства, а с това и цените, категорични са брокери. От една страна, този тип жилища са по-достъпни от градските имоти в София. Освен това, за разлика от апартаментите в големите градове, които често имат нужда от ремонт или довършителни работи след покупката, ваканционните имоти в повечето случаи се продават напълно готови за нанасяне. Предлагането на жилища край морето на вторичния пазар е ограничено, което също допринася за покачване на цените.

При покупка на ваканционен дом хората взимат предвид не само състоянието на конкретния имот, а и туристическия поток в курорта, културния календар, какви са перспективите за развитие на населеното място, възможностите за отдаването му под наем.