Василев отново извади запис - разобличава депутат от "Величие" за фалшификация на документи

"Партия "Величие" има чадър и скоро ще го разкрием публично". Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев от трибуната на Народното събрание. Само половин час по-късно той пусна и в социалните мрежи запис, който уличава депутатката от "Величие" Стилиана Бобчева в документална фалшификация.

По думите му иде реч за "документно престъпление", касаещо подправената декларация на народния представител от "Величие" Мария Илиева от страна на друг депутат от партията на Ивелин Михайлов - Стилияна Бобчева.

В записа Бобчева говори с Григор Здравков от "Антимафия" и го упътва как да стигне до нейния офис за извършване на документната измама. Чуват се ясно думите на Бобчева, която казва:" Аз Мимето ще я изимитирам, че я няма тука. Дай сега още веднъж, два пъти да я подпиша".

Записът е от 24 септември 2024 г., когато е крайният срок за регистрация на листите.

"Оригиналният запис е 42 минути, а Здравков ще го представи целия на прокуратурата. Все още обаче държавното обвинение мълчи", коментира Василев.

"Това е запис, в който народен представител извършва документно престъпление на няколко народни представители. Твърдя още, че Ивелин Михайлов не е попълни своята декларация. Мария Илиева трябваше отдавна да е подала оставка, Красимира Катинчарова също, а на Стилияна Бобчева трябва да бъде със свален имунитетът. Тази група не трябва да съществува. Отдавна такава престъпна група не е присъствала в българския парламент", възмутен бе лидерът на МЕЧ.

Радостин Василев призова прокуратурата и ЦИК за незабавна намеса по случая.

Записът може да чуете в звуковия файл, който Радостин Василев сподели във Фейсбук: