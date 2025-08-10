Веласкес: Можеше да спечелим със 7:0, вратарят им спаси много

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази своето задоволство от начина, по който тимът му изигра мача със Спартак (Варна). "Сините" създадоха двуцифрен брой положения, но победиха с 2:1, като накрая гостите опитаха и да стигнат до точката.

"Преди да поставяме крайни диагнози, трябва да погледнем какво свърши отборът на терена. Бяхме господари от началото до края. Ако анализираме ситуации, които създадохме, мачът трябваше да завърши 6 или 7 на нула. Това е от онези мачове, в които ако не увеличиш преднината си, се случва така, че противникът да се възползва и да създаде проблеми. В крайна сметка в една комична ситуация, в която ни вкараха и се доближиха до резултата, но това не променя видяното на терена. Трябва да отдадем заслуженото и на вратаря на съперника, извади много положения, а на нас ни липсваше ефективност пред гола. В крайна сметка това е мач, от който си вадя много положителни изводи - спечелихме, оставихме добри впечатления и единственото "Но" е това, което ни липсваше в завършващата фаза."

"Не помня друг такъв мач в моята кариера, в който вратарят на съперника да е извадил толкова положения."

Веласкес призна, че Георги Костадинов е с нов проблем в мускула и това е била причината да бъде заменен рано в мача.

Той бе запитан за паралел между настоящия му отбор и този от изминалата кампания: "Отборът е сходен от този от пролетта. Голям процент са тези, с които завършихме миналия сезон. Истина е, че откакто съм начело на отбора, виждам прогрес. Радвам се, че моите идеи се превъплъщават на терена. Искаме да сме отбор, който да притежава топката и да доминира. Опитваме се да насищаме противниковата половина, да не чакаме противника да сгреши, а ние да провокираме и да търсим това. Истината е, че в повечето моменти от мачовете това се случва. Още един важен аспект има - начинът, по който се влагат футболистите, считам, че всичко това, което споменах, тези стойности можем да ги видим както за първенство, така и в Европа. Именно затова, както казвам и друг път, се чувствам горд, че съм начело на този тим. Най-важното е всеки ден да държим едно ниво или да израстваш. Постоянно да търсиш да се подобряваш във всеки един аспект както на терена, така и извън него. Аз съм човек, който вярва в динамиката на процесите. Считам, че ако извън терена си подреден и си поставяш високи цели, това се случва и на терена."