"Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв“, написа президентът Тръмп в Truth Social.

В САЩ винаги се намира по някой луд, който да извърши публично убийство.

Винаги тероризмът е оправдан от случайна психиатричност и обяснен с рисковете на популярността.

Ние, хората, сме пионки на огромни невидими чудовища, алчни клъстери, които искат да имат безгранична мощ и да управляват целия свят.

Жертви сме на жестоки пиар акции, тактически планове и действия по създаване на ефект в обществото.

Много хора изгърмяха, или за да бъдат ползвани за легенда, или наистина, за да бъдат отстранени от влияние.

Никога не се разбира, дали е моноспектакъл на идиот или е планирано оперативно мероприятие. Каквото и да кажат, все тая.