ВМА с позиция за лекаря Ненад Цоневски, убил куче в София

Военномедицинската академия излезе с официална позиция за лекаря, който прегази и уби кучето Мая в София. Ненад Цоневски работи в Гръдна хирургия във ВМА.

"Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника”, в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива.

В тази връзка ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция”, Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната", посочват от академията.

Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия, се казва в текста.

"ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени", заявяват от лечебното заведение.