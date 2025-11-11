До 5 г. затвор грозят македонеца, сгазил кучето Мая

До 5 г. затвор предвижда законът за убийството на гръбначно животно, припомниха от държавното обвинение по повод случая с бездомното куче Мая от столичния кв. "Разсадник", което бе премазано от шофьор.

Четириногото е имало къщичка, а за него се грижели много жители на квартала. Храна, вода, разходи по ветеринарни лекари - на драго сърце всички в района се включвали с финансови средства.

"Мая беше порода хъски, радваше малки и големи, дружелюбна, мила, обичаща хората. И накрая точно човек отне живота ѝ по толкова жесток и мъчителен начин", плаче жителка на квартала, която настоя водачът на автомобила, който я сгази, да бъде съден с цялата строгост на закона.

След като ужасяващото видео заля социалните мрежи, МВР и Софийска районна прокуратура разследват случая.

СРП вече образува досъдебно производство за проява на жестокост към животно, причинила смърт. Предвиденото в закон наказание е до 5 години "лишаване от свобода". Шофьорът не е задържан, но е бил разпитан, като не е признал умишлено да е прегазил кучето. Разследването е възложено на Трето РПУ, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарно-медицинска експертиза, съобщиха от столичното обвинение.

"На 10.11.2025 г. в Софийска районна прокуратура е докладвана от служители на 03-РУ преписка за това, че на 09.11.2025 г. в ж.к. „Разсадник“ в гр. София мъж е прегазил с лек автомобил куче. След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на НК и незабавно е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК.

Разследването е възложено на 03 РУ-СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарно-медицинска експертиза. Разследването по случая продължава", съобщиха от СРП.

По-рано днес, 11 ноември, стана ясно, че входната гаражна врата на северномакедонския гражданин Ненад Цоневски, гръден хирург в столична болница, бе надраскана с червен спрей и надпис "Убиец". Мъжът вече не посещава адреса си и отсяда на друго място. В кв. "Разсадника" живеел под наем.

Свидетели на инцидента разказват, че той е бил в неадекватно състояние по време на сгазването на Мая.