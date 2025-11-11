С надпис "Убиец" осъмна гаражната врата на мъжа, сгазил куче в София

Гаражът на мъжа, прегазил кучето Мая в столичния кв. "Разсадника", осъмна с надпис „Убиец“. Жителите на района твърдят, че той е лекар. Живеел във въпросната кооперация под наем, но след раздухването на скандала не се е прибирал.

„Как може лекар, който е отговорен са спасява животи може да отнеме живот на гръбначно същество. Потресена съм“, разказва Нели Танева.

„Той мина нарочно с колата през кучето. Може би очакваше да се дръпне, но то е таро – на над 12 години, няма тази реакция“, каза още жена, живееща в блока.

„Ще организираме протест, защото това, което се вижда на видеото не е редно и сме против такива действия. Той се оправда пред полицията, че е станало неволно, но на видеото се вижда, че абсолютно умишлено минава през кучето. Даже остава върху него и слиза да се увери, че го е задушил. Ако беше неволно, щеше да се върне и да провери“, коментира друг съсед от блока.

Явор Гечев от „Четири лапи“ заяви, че най-възмутителна е реакцията на мъжът: „Видя, че сгази кучето и не си направи труда дори да го отмести, и мина отново през него. Това е абсолютно доказателство умисъл и липса на съпричастност. Това е лекар, на който аз не бих си поверил нито децата, нито близките, нито животните, нито своето здраве. Такъв лекар няма място в системата на здравеопазването – този човек не прояви съпричастност в някаква елементарна ситуация, той ще лекува пациентите със същата тази съпричастност“, каза Гечев, цитиран от bTV.



