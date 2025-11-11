Трагедия в Провадия - млад мъж падна от крепостта "Овеч" и загина на място

22-годишен мъж загина на място, след като падна от калето на крепостта "Овеч" над Провадия.

Инцидентът се е случил в 21:24 часа на 10 ноември.

В Оперативния център на Регионалната дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна е получено съобщение за мъж, паднал от калето на крепостта „Овеч“.

На мястото е изпратен един противопожарен екип от Провадия и екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“. Екипите са открили безжизненото тяло на мъжа.

Пристигналият екип на Центъра за спешна медицинска помощ само е потвърдил и констатирал смъртта.

След извършване на оглед от оперативна следствена група от Районно управление – Провадия служителите на пожарната са оказали съдействие за пренасяне на тялото до линейка.

На този етап няма данни за умишлено престъпление, като най-вероятно се касае за нещастен инцидент.