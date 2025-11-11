Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче Мая

Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство за прегазеното куче Мая от кв. "Разсадника", научи "Труд news".

Вчера, 10 ноември, ужасяващото видео от инцидента заля социалните мрежи. Четириногото дълги години е талисманът на квартала, дружелюбно и добронамерено към деца и възрастни.

От клипа ясно се вижда, че животното спи на тротоара, когато през него преминава автомобил на бавен ход. Въпреки скимтенето и риданията, мъжът зад волана продължава по пътя си и не спира да види какво е състоянието на животното. То издъхва в адски мъки.

По непотвърдена информация шофьорът се казва Ненад Цоневски, гражданин на Република Северна Македония. Той е лекар специализант, гръден хирург, в голяма столична болница.

"Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", коментира казуса министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Той допълни, че наказанието "лишаване от свобода" е завишено до 4 години при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) уточниха, че са установили извършителя веднага след подаден сигнал за скандал на мястото на инцидента. Той е 29-годишен гражданин на Република Северна Македония, който не е криминално проявен.

Мъжът е направил самопризнания пред полицията, като е обяснил, че е извършил маневрата неволно и отрича да е имало умисъл в действията му. Пробата му за алкохол е била отрицателна.

От фондация "Македония" твърдят, че водачът е сторил прегазването напълно умишлено. Свидетели на инцидента пък бяха категорични, че по време на убийството на кучето той е бил в нетрезво състояние.