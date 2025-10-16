Вторите полувремена кошмар за България

Българският национален отбор изпитва сериозни затруднения през вторите полувремена през 2025 година. Тенденцията започна при предходния селекционер Илиан Илиев, затвърждава се и при настоящия Александър Димитров. Така бе и във Валядолид, където трикольорите инкасираха 3 от всички 4 попадения при загубата с 0:4.

От всички 26 допуснати попадения през последните 10 месеца, 16 са били през вторите 45 минути. В София при 1:6 от Турция родните национали се оттеглиха при 1:1 на полувремето. В проверката с Гърция през юни резултатът бе 0:0, а крайният - 0:4. В Дъблин срещу Ейре в баража от Лига на нациите поведохме с попадение на Валентин Антов, изравнявайки общия резултат, но претърпяхме пълен обрат след почивката.

През вторите полувремена не получихме голове тази година единствено срещу Испания при 0:3 на националния стадион "Васил Левски", както и при загубата с 1:2 от Ейре в Пловдив през март.

Александър Димитров пък призна, че този факт сериозно го тревожи и тепърва ще предстоят анализи на случващото се през вторите 45 минути.

"Ще анализираме тепърва спрямо и физическите резултати, които са дали играчите. Не само на физиката, може би и на ментална подготовка и на психическа устойчивост го отдавам", призна Димитров след загубата от Испания.