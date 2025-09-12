Възмездие за народа

На Сектата ù трябват хора, невежи не само за Миналото, но и за Настоящето

Една читателка ме упреква, че съм „черногледец“. Да си призная, такива коментари направо ме нажаляват.

Защото аз пък напоследък все по-често си мисля за друго: не му ли се полага на Народа някакво Възмездие за всичко, което му се случи/случва?

Властниците някак все успяват да прикрият позорния факт, че Народът напълно е изоставен - те не говорят за него, вече дори не го споменават. На Сектата ù трябват хора, невежи не само за Миналото, но и за Настоящето - невежи за истинските му провали и злини.

Залъгаха някак хората за геноцида с безводието в Плевен, примерно. Цялата истина обаче е непоносимо жестока - научихме я тия дни от бившият заместник-министър на регионалното развитие Добромир Симидчиев, който заяви в ефира на БНТ, цитат:

„Макар че България може да се похвали с почти 100% водоснабдяване още от 80-те години, реални инвестиции в поддръжката и обновяването на ВиК инфраструктурата не се правят от десетилетия.

Има около 100 хиляди километра водопроводи. Нормално е всяка година да се подменят около 2% от тях или близо 2000 километра. Реално се подменят едва 300“(край на цитата).

Мишият разум на „първенците“ на Прехода не е в състояние да измисли дори едно келяво обяснение и за този погром.

Безсмислено е и да ги питаме - в крайна сметка, какво ще правят с Народа?

Толкова за „черногледството“. А Вие Бъдете - независимо от всичко. И не позволявайте да Ви фалшифицират - да Ви изкарат виновни за Разрухата.

