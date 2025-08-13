Външният министър на БиХ: Русия продължава да дестабилизира региона на Западните Балкани

Още по темата: Русия: Съдебното решение на Додик застрашава единството на Босна 07.08.2025 13:47

Унгария и Сърбия се месят грубо в Босна

Министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович оцени, че Русия продължава да дестабилизира региона на Западните Балкани, чрез индивидуални действия и чрез политици, като президента на Република Сръбска (РС) Милорад Додик в БиХ, Андия Мандич в Черна гора и „някои други хора, които са подчинили политиката си на интересите на Русия, а не на интересите на сърбите на Балканите“, съобщава Danas.

„Моето послание към Русия е - ако уважавате БиХ, ако уважавате Република Сръбска, ако уважавате сърбите в БиХ, нека хората реализират интересите си, не ги поставяйте под интересите на Руската федерация. Сърбите в БиХ трябва да са в ЕС“, каза Конакович в предаването „Живи угао“ на сараевския портал Raport.

Той подчерта, че е информирал външните министерства на САЩ, Великобритания, Франция, Германия и Италия за политиката на Русия, която, както каза, дестабилизира Балканите.

Коментирайки позицията на Сърбия и Унгария, че няма да признаят окончателната и обвързваща присъда на Додик от Съда на Босна и Херцеговина, той заяви, че в писмото, което е изпратил до страните от Квинтата, е обяснил и „феномена на груба намеса на Сърбия и Унгария във вътрешните работи на Босна и Херцеговина“.

„Предупреждаваме ги да не правят това. Ако те не уважават институциите на нашата страна, ние няма да уважаваме институциите на техните страни“, каза още Конакович.

Според него Сърбия и Унгария, ако са приятели на Босна и Херцеговина, след политическото пенсиониране на Милорад Додик, имат възможност да се посветят на истинските интереси на гражданите на Босна и Херцеговина.

Конакович се позова и на последното интервю на Додик за Радио-телевизия РС, в което обвини британския външен министър Дейвид Леми, че „иска да премести сънародниците си като чернокож на територията на Босна и Херцеговина“.

На въпроса дали е възможно Додик да не приеме присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, Конакович отговори, че ако го направи, ще се заеме с извършването на нови престъпления и ще бъде този, който ще обезглави РС и ще я направи несъществуваща.