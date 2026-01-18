В ложата на Лорда: Всеки ден да ни е Водици

Каквото говорите, да ви бъде...

Божиите служители също наричат водата

Хубав празник е Водици. Свят празник, ако питате мен, толкова е важен, че трябва да му бъде обърнато повече внимание от определения му в календара ден. Това е среща на духа с Вселената, побрала се в канче прясна вода. Поверието казва, че преди полунощ на 5 януари можем да поставим вода в обикновен съд, да назовем името си, да благодарим на водата.

Преди полунощ да я наречем с желанията си и я изнесем навън, покрита с кърпа. Какви са вселенските наредби и как функционира взаимодействието им ще оставя на физиците, защото това най-вероятно е квантово събитие, което или е изключително просто или недостъпно далеч от нас.

Но знам, уверен съм, че върши работа, за да запечата нашите мисли, чувства, благопожелания в точно тази вода, в точно този ден на годината. В края на така наречените Мръсни дни, между раждането и кръщението на Христос. Избирам да бъда вярващ, но не вярващ в идеята за белобрадия всевишен старец, а за космически енергии и процеси, обяснени с достъпни думи и ритуали.

Но вярвам и знам, че наричането на водата е научен процес, заявен официално още с изследванията на японския професор Масару Емото, който твърди, че молекулите на водата променят формата си под влияние на мисли, думи и чувства, създавайки красиви кристали при положителни емоции и грозни при отрицателни, макар това се счита за псевдонаука.

Псевдонаука ли е обаче извършваният от свещениците ритуал по направата на светена вода, чиито принцип е сходен с ритуала на Водици. Божиите служители наричат водата /баят є/, поставят сребърен кръст вътре, но силата на думите превъзхожда тази на метала. Ако във всичко това се вложи добре подредена и изяснена мисъл, една искрена молитва, майчина или синовна, или приятелска подредба от думи, то водата складира тези просби и те намират пътя към своето космическо осъществяване.

Не казват ли именно свещените книги, че “Каквото говорите, да ви бъде...” Как тогава да не повярваме, особено след редица научни изследвания свързани с водата, че тя е вероятно нашия куриер в молбите ни към Бог или Вселената. Не случайно сутринта на 6 януари първо отивате при своята наречена вода, измивате с нея лицето си, отпивате, а с останалата част може да наръсите дома си, вещите си. Лично мнение е, но смятам, че всеки ден може да бъде Водици и да превръщаме водата в светена чрез своите благородни мисли и молби. Искрената вяра и добронамереност ще заредят тази вода и ще пуснат пощенските гълъби направо в антрето на Вселената. Отговорите няма да закъснеят.

Ново начинание

Грамофонът на Виктор ухае на успех

С първи свой парфюм и натоварена програма започва новата година Виктор Калев. Кръстен на едноименния му, изключително успешен спектакъл, ароматът вече достига рекорден брой “прослушвания” от почитатели и такива, които за първи път се сблъскват със звездната аура на актьора. “Грамофонът” е вълнуващо пътешествие през годините, заредено с носталгия, хумор и любов, в което зрителят става съпричастен към една сбъдната мечта на Калев. Той е себе си в това представление, а парфюмът е продължение на неговата харизма, която се нуждае само от нощно шкафче и добър вкус. Дали както в спектакъла, така и в своя аромат, Виктор едновременно ще изиграе около 30 различни хора, ще изпее 20 песни. Каква слънчева неразбория от обещания се очертава тук. Без грим и перуки. Както се полага на истинските личности и творци.

Fashion idol

Нели Рангелова

Бизнесдамата Светла Евтимова блести благородно до звездата на българската естрада. Евтимова е заложила на модния днес over size, за което получи мил комплимент от Нели Рангелова. Светла е обогатила визията си с винтидж колие, напълно съвместимо с облеченото. Самата Рангелова ни обещава пролет с десен, изпъстрен от цветове и форми. Също както в песните си.

Предстояща премиера

Петкова пита „Докога, Маргарито“ в книга

Поетесата Маргарита Петкова ще зарадва своите читатели и почитатели с достатъчно представително томче избрани и нови стихотворения, подготвено от Издателска къща “Персей”. Поетесата е назовала книгата си “Докога, Маргарито?”, заглавие, достатъчно интригуващо, още повече тя е решила да провокира вниманието не само в поетично слово, снимков материал, но и с интересни истории около творческия процес и пътят є в литературата - без нездрави препратки и нападки, с намигване, както винаги го е правила. “Докога, Маргарито?” се очаква преди седемдесетия рожден ден на Маргарита и отговорът на този въпрос принадлежи на Времето. Книгата излиза със съдействието на министерство на културата.