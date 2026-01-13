Защо гърците смятат вторник 13-и за фатален ден

В християнската традиция 13-та глава от Книгата на Откровението се отнася до Антихриста

За разлика от голяма част от западния свят, гърците свързват вторник 13-ти с нещастие - вярване, което се корени в историята, религията, астрологията и дългогодишните народни традиции.

Докато петък 13-и е широко разпространен в много страни, гърците традиционно смятат вторник 13-и за най-нещастната дата в календара. Това вярване остава дълбоко вкоренено в гръцката култура, като се основава на смесица от исторически събития, религиозна символика и древни суеверия, пише To Vima.

Най-силната историческа връзка датира от падането на Константинопол, бившата столица на Византийската империя, под ударите на османските сили. Според гръцката традиция градът пада във вторник, което затвърждава репутацията на този ден като зловещ. Към символиката се прибавя и фактът, че цифрите на годината на завладяването се събират в 13, което засилва суеверието около самото число.

Въпреки че някои фолклористи отбелязват, че това обяснение се е развило по-късно, историческите сведения сочат, че хората, живеещи по-близо до времето на събитието, вече са смятали деня за прокълнат. Споменавания на вторник като нещастен се появяват още през XII в., което подчертава колко дълбоко се е вкоренило това вярване в колективната памет.

Самият вторник се смята за неблагоприятен както в гръцката, така и в испаноезичната култура,

но когато съвпадне с числото 13, денят се смята за особено опасен. В гръцката традиция много хора избягват вземането на важни житейски решения във вторник, като например годеж, започване на нова работа или пътуване.

Подобни вярвания съществуват и в испаноезичните страни, отразени в поговорката „Във вторник нито се жени, нито тръгвай на път“, изразяваща страха, че нещастието може да последва важни решения, взети в този ден.

Числото 13 носи негативна символика в много системи от вярвания. То се разглежда като нарушаващо хармонията на числото 12, което се появява многократно в религията и историята - от 12-те олимпийски богове и 12-те месеца в годината до 12-те ученици на Исус.

В картите Таро числото 13 се свързва със смъртта и трансформацията.

Астрологията също играе роля в това суеверие. Вторник се свързва с планетата Марс, древногръцкия бог на войната, символизиращ конфликти и разрушение. Според народните вярвания в неизвестен час от деня Марс се съединява със Сатурн, което създава период на повишена опасност.

Тъй като този момент не може да бъде точно определен, според традицията целият ден е потенциално рисков.

Едно от общоприетите обяснения проследява страха от числото 13 до римско време. Древните лунни календари са изисквали периодично да се добавя 13-и месец, за да се изравни със слънчевата година.

Този допълнителен месец се е смятал за неестествен и тревожен, особено защото се е добавял към февруари - месец, който вече се е свързвал със смъртта и пречистването. Въпреки че по-късно тази практика е изоставена, негативното възприемане на числото 13 се запазва.

Суеверието придобива допълнителна тежест, когато 13-и вторник се пада през февруари във високосна година, която традиционно се смята за нещастна в гръцкия фолклор. Високосните години отдавна се свързват с нещастие, като обичаите не насърчават вземането на важни решения в живота, като например брак или дългосрочни ангажименти.

Тези вярвания са отразени в традиционни народни песни, които свързват високосните години с трудности и загуби.

За разлика от тях повечето други култури се страхуват от петък 13-и - вярване, което се разпространява широко в англоезичните страни през XIX в., а по-късно и чрез религията, историята и популярната култура.

За гърците обаче вторник 13-и си остава датата, която се свързва най-тясно с лошия късмет - напомняне, че суеверието се формира по-скоро от местната история, култура и колективна памет, отколкото от универсални правила.