Шеф Манчев събира риалити звезди в „Черешката на тортата“

Чикагото от “Игри на волята”, Мути от “Биг Брадър” и две “ергенки” се вихрят край печката

Чакаме “Хелс китчън” и “Моята кухня е номер едно”

Готварските предавания се завръщат на телевизионния екран още от началото на годината. След скандалите и интригите в риалити предаванията, приключили в края на 2025 г., зрителите се надяват къкрещите тенджери, задушевните разговори в домашна обстановка и отрупаните трапези да внесат спокойствие и приятно настроение в нервното ни ежедневие.

Авторите обаче са намислили друго. Поне такова впечатление оставя първата седмица на гледаното кулинарно шоу “Черешката на тортата”. Участниците се “захапаха” още от първия ден и изглежда това ще бъде новата линия. В започналия сезон строгият, но справедлив шеф Иван Манчев е събрал участници от различни тв формати, като очевидно няма да разчита толкова на кулинарните им умения, колкото на способността им да правят шоу. Затова и регламентът този сезон е променен - те получават една оценка за готвене и друга - за гостоприемство.

Първи спретна традиционна вечеря миньорът шоумен Теодор Венков-Чикагото, когото гледахме до неотдавна в седмия сезон на “Игри на волята”. Станал известен с гела, с който си дефинира къдриците, той не се притеснява да говори и за пластичните корекции, които е претърпял досега. По време на неговата вечер между две от участничките прехвръкнаха първи искри, които следващите дни се разразиха в гръмотевична буря.

Става дума за инфлуенсърките Валерия Дакова и Венета Костова, и двете участнички в различни сезони на “Ергенът”. След реплики от рода на: “Казваш, че хората те харесват... кое точно според теб харесват хората?” (Венета) и “Венета не ми задава един въпрос... а три. Тя не ме изслуша мирно и кротко... и не пожела да чуе какво казвам” (Валерия), следващата вечер напрежението ескалира и споровете минаха на ниво морал. Валерия захапа Венета с думите: “Аз не мога да приема как някои жени просто са готови да съществуват в къщата, без да работят, без да дават нищо от себе си, освен масата да е направена и да е сложила ракията, салатата и каквото и да е”. Домакинята Венета, която се почувства нападната на собствена територия, също не є остана длъжна: “Извинявам се много, обаче Валерия е изключително невъзпитана. Това е неморално от всякаква гледна точка. Да се повдигат такива лични неща и ненормални въпроси според мен е напълно недопустимо”.

На този фон най-миролюбив се оказа Мути Мутиев от последния сезон на “Биг Брадър”, който не скри симпатиите си към друга “брадърка” - Веселка Маринова от шоуто през 2024 г. Чувствително вталената девойка наблегна на здравословна храна и обяви, че миналата година е хванала букета на сватбата на своя приятелка, а компанията започна “да навива” Мути да є се обясни в любов. Много по-весело и романтично от заядливите реплики на “ергенките”. Предстои да видим в кухнята още известни лица от риалити форматите, а новият сезон на “Черешката” обещава да бъде изпълнен с напрежение.

Още едно кулинарно предаване предстои да излъчи тази пролет Нова телевизия - “Хелс китчън”. То ще започне на 27 януари и, както винаги, ще предизвика противоречиви чувства у зрителите най-вече заради огромното количество храна, което се изхвърля. Съперник на шоуто, водено от шеф Виктор Ангелов, ще бъде подготвяното от бТВ кулинарно риалити “Моята кухня е номер едно”. За разлика от “Мастър шеф” в него ще се състезават двойки, които няма да наблягат на гурме изпълнения, а на храна, която може да се приготви в домашни условия. Важното е да бъде вкусна, а ако може - и поднесена прилично. За първи път наградата ще бъде 75 хиляди евро, които двойката ще си подели. Досега победителите в различните формати получаваха 100 хиляди лева.

Шеф Виктор Ангелов отново ще сипе огън и жупел по кандидатите за кулинарна слава.

Най-вероятно “Моята кухня е номер едно” ще върви по същото време, когато е и “Хелс китчън”, а нищо чудно в журито да бъдат привлечени някои от победителите, избрани от шеф Ангелов. Конкуренцията се очертава жестока, зрителите ще преглъщат пред екрана.

Цвети и Патрицио разтуриха годежа

Любимката на шеф Ангелов обвини италианеца в алкохолизъм и тормоз, той є напъха багажа в чували за боклук

Врачанката Цвети Миленова, която участваше в петия сезон на “Хелс китчън” и стана любимка на шеф Виктор Ангелов, е в лют скандал с годеника си Патрицио, също участник в друг сезон на шоуто. Двамата се залюбиха покрай кулинарните си изяви и италианецът, върху чиято глава шеф Ангелов редовно изсипваше тенджери с храна, дойде във Враца при любимата си, където отвори италиански ресторант.

Идилията очевидно не е продължила много. Патрицио е продал ресторанта си, пропил се е и е започнал да се друса, сподели Цвети във видеоклип в профила си в Инстаграм. Не само това - тормозел нея и нейните приятели, а капката, преляла чашата, били шамари и блъскане, с които я посрещнал във входа, когато се прибирала от магазина.

Патрицио също пусна своята версия за скандала. В серия от сторита той показа как събира багажа на Цвети в чували за боклук, изнася ги пред вратата и сменя ключалката. Италианецът твърди, че е открил чатове, в които любимата му си пише с други мъже, изпраща им провокативни снимки и въобще му изневерява от месеци.