Пилешкото месо е храна за бедните, но става деликатес в разпадащия се съюз

Едва през 2015 г. Медведев забранява вноса на кокошки от Америка

В началото на 90-те години на миналия век в съветските магазини изненадващо се появяват вносни пилешки бутчета. По онова време няма изобилие от такива парчета месо, каквото имаме днес. Пилетата съветско производство се продават само цели. Но идва време когато, всеки член на семейството може да получи доста сочен “бут”! Много легенди се носят около тези замразени “части”, известни като “бутчета на Буш”: Едни вярват, че са от пилета мутанти, за други са политически инструмент, а трети са убедени, че са опасно биологично оръжие.

Предистория

Краят на 80-те години на миналия век се оказва най-трудният период за СССР: натрупаните вътрешни проблеми от последните години първоначално водят до критичен недостиг на храна, което предизвиква огромни опашки навсякъде, където се появят “апетитни” продукти по рафтовете. В началото на 90-те години хората започват да забравят какво е месо: дори съветските пилета, сини и жилави, не са достатъчни за всички.

През 1990 г. Джордж Буш-старши и Михаил Горбачов, подписват търговско споразумение, според което Америка започва да доставя на СССР замразени пилешки бутчета. Това изглежда като акт на безпрецедентна щедрост. Пилешкото месо обаче се приема като храна “за бедняци” в световен мащаб, въпреки че осигурява достатъчно количество животински протеини за човешкото тяло. Освен това Щатите, както обикновено, преследват собствените си интереси. Пилешките бутчета, доставяни в СССР, са от бройлери. В Америка те се появяват още през 20-те години на миналия век. Отглеждат се чрез хибридизиране на различни “месни” породи пилета, а разработването им е в ход там още от 80-те години на 19 век.

В СССР са правени опити за развъждане на бройлери през 60-те години на миналия век в Крим. Производствените мощности обаче внезапно се изчерпват: Никита Хрушчов първоначално обещава до три милиона бройлера през следващата петилетка, но скоро променя решението си. Храненето на бройлери се оказва нерентабилно: предпочитание се дава на обикновените съветски пилета с тънка кожа и жилаво месо, но способни да снасят яйца в продължение на няколко години преди клане.

За гражданите на СССР изобилието от пилешки бутчета става основен символ на “превъзходството на капитализма над социализма”. В крайна сметка американските бройлери, “спасяват” Русия и много млади постсъветски държави до 2010-те години. По това време съветските птицевъди вече се научават да подбират високоефективни фуражи и внимателно да разфасоват бройлери собствено производство.

Страни от третия свят

Пилешкото месо е евтино в Америка, а бутчетата, които все още се смятат за най-вкусната част от диетата, са напълно непродаваеми. Американците, угоени от бързото хранене, предпочитат пилешки гърди без кожа, докато сравнително здравите млади хора се хранят с пържени крилца, поръсени с пикантни подправки.

Прословутите “бутчета на Буш” се изнасят предимно в “страните от третия свят”, а СССР, наближавайки своя разпад, вече е достатъчно беден, за да получава, макар и не безплатна, подобна хуманитарна помощ.

Дълго време “бутчетата на Буш” остават най-достъпният месен продукт и освен това са лесни за приготвяне. Домашното “натурално” и постно “пиле балерина” изисква 4 до 6 часа готвене. Но американските бутчета, подозрително големи по съветските стандарти, просто трябва да се подправят със сол и черен пипер и да се хвърлят в тигана.

Глобална конспирация

“Сочните бутчета на Буш” са сравнително евтини в СССР и ги има почти винаги в магазините, което кара съветските граждани да търсят уловка. Говори се, че американските пилета са пълни с антибиотици, инжектирани в бедрото, а продажбата им на СССР е опит да се отърват от токсичните “отпадъци”.

Поддръжници на “глобални конспирации” дори твърдят, че американските кокошки имат много повече крака и затова допълнителните са отрязвани и продавани на СССР! Разбира се, катастрофата в Чернобил играе значителна роля в тези слухове, тъй като разговорите за двуглави и шесткраки телета и жребчета се водят от есента на 1986 г.

Друга популярна теория е “краката като инструмент за поробване”: уж “бутчетата на Буш” съдържат специални съединения, които биха пристрастили всеки, който ги хапне дори веднъж.

Защо Русия се отказва от “бутчетата на Буш”?

Пилешкото месо от Съединените щати успешно преминава първо американски, а след това съветски (и постсъветски) ветеринарни инспекции дълго време. Очевидно тези сочни парчета месо служат до известна степен като лост за политическо влияние и то взаимно. Дори през 2000-те години американците снабдяват Русия и други постсъветски страни с до 40% от всички произведени в Щатите бутчета, което е значителна сума пари.

Отказът на Русия да купува пилешки продукти удря силно американските птицевъди: през 2002 г. в “бутчетата на Буш” е открита салмонела, а по-късно и хлорни съединения, които са неприемливи според вътрешните здравни стандарти. През 2005 г. е направен опит за контрабанда на американско пилешко месо през Беларус, но митниците го залавят. През 2015 г. Дмитрий Медведев нарежда пълна забрана на вноса на пилешко месо в полза на развитието на местни птицеферми, способни да снабдяват цялата страна с бутчета и други пилешки “части”.