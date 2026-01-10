В ложата на Лорда: 2026-та - дояждаме баници, питки и политика

Вместо да прочистим душите си с вяра

Не се сбогуваме с навиците си да преяждаме с всичко

Не се сбогуваме с навиците си да преяждаме с всичко. Кога с коледен мотив, кога с новогодишен и трупаме не само по трапезата, а и по телата си. Всеки повод за кулинарни безразсъдства се посреща шумно и напълно противоречащо на жалейките колко сме бедни, как еврото е изяло спестяванията, как това или онова.

Случи ми се да пътувам по празниците, да се редя на опашки в супермаркети, да слушам коментари и обяснения. Българинът къта пари по два повода - да се наяде на празници, да иде до Гърция и... за погребение.

Изискано икономическо образование, употребено в банално-ежедневен план. Колко по-извисено е пари да се похарчат не за огромен плазмен телевизор или висока пластмасова елха, а за едно икономически добре обосновано пътешествие с цел опознаване на нови култури. Да се купи билет за оперно или друго музикално класическо събитие, което да те накара да свалиш анцунга си, да си обереш врата и космите в носа, да седнеш и да позволиш мощта на цигулките, рояла, тромбоните да проникнат в клеясалата ти от чалга същност. Да изтеглят навън музикалните натрупвания на твоето и предишни поколения, да излезеш от помпозната зала и ти малко по- помпозен, не в онзи, снобски фасон, но променен и освежен духовно.

Да отидеш някъде, където по калдъръмите пълзи история и да затаиш дъх от благоговение. Да седнеш на една пейка пред старинна църква и да се молиш за своето, на света и на България добро. Да слушаш камбаните и някоя меса, в която са побрани отлично вокално изпълнени мантри за добро, и за благополучие.

Сега се върни на масата със седем вида храна, която едва дочаквате да се преобрази на следващия ден в суджуци, кавърми, пържоли, бъклици с домашно вино /сипете си, аз съм го правил/, крем карамели или поне пет обикновени вафли /от детството си ги ям/. После се погледнете в необърсаните огледала и се попитайте това ли е празничността за вас. Върни се и на скамейката пред блока и се попитай точно ти ли смяташ, че въртиш световната и балканска политика. Ми не, пич, не си ти. Ти можеш да въртиш само собствената си политика и ако си умен, да възпиташ така децата си, да не пушат трева зад ъгъла, да не пият отровните енергийни напитки, да са учтиви и отдадени в полза на България.

Чудя се на дивната българска упоритост да не спазваме правила и йерархии и резултата виждаме навсякъде. Това е, братя и сестри началото на 2026-та година- дояждаме баници, питки и политика. И няма какво значимо да разкажем на поколенията занапред.

Лични и професионални успехи

Руми Коцева влезе щастлива в новата година

Певицата Румяна Коцева изпрати 2025-та година с голяма благодарност. За нея тя беше изпълнена с много труд и усилия, но и с удовлетворение и безброй щастливи моменти. През отминалата година Руми имаше неуспехи и тъжни моменти, но днес си припомня само радостните. С помощта на малък, но верен екип, тя реализира проекти и събития, които изпълниха сърцето й с много радост. Ето някои от тях: успешни 7-мо издание на Евъргрийн Фест София и 12-то издание на концерта “Българските евъргрийни” в Борисовата градина. Записа нова песен, издаде двоен албум “The Best” на компактдиск и на флаш памет, представен на специален концерт-промоция, многобройни участия в концерти и събития, концерти на нейният клас и участия на учениците и в наши и международни конкурси. В личен план - прекрасни пътешествия и най-щастливото събитие - сватбата на дъщеря й!

Звездна среща

Кацарова и Аргирови - заедно в Анталия

Звездата на българския поп Силвия Кацарова се завърна от Турция, където бе гост на новогодишна програма и частно парти. Там тя се срещна с грандиозния турски певец Йозгюн, с когото се разговориха на професионални и лични теми. Спонтанна и благоразположена в първите часове на годината, Кацарова покани колегата си да и гостува в България, а защо не и да направят общ проект. Българи и чужденци аплодираха Силвия, която даде най-доброто от себе си, преди да замине отново на круиз, както прави в студените месеци с приятелките си. Пак в Анталия, но в друг хотел, се представиха и братя Аргирови. Тримата бяха щастливи да вдигнат наздравица за България, за мира в света и сценичните си успехи.

Fashion idol

Лейди Колин Кембъл

Грандиозна в своя спектакълен вид, лейди Колин Кембъл направи първата си фотосесия за 2026 година. В своя собствен замък Горинг, тя позира пред един от синовете си, за да пожелае на света здраве, щастие и благополучие. Кралският биограф, написал най-достоверните биографии за принцеса Даяна, Хари и Меган и Кралицата, надмина себе си с рокля в разкошна позлата, пайети и отлична кройка. Бележитата стълба на замъка, принадлежал в годините на поета Пърси Шели, е естествен фон за тази естетика.