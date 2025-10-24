В Несебър правят курбан за здраве

В църквата на Стария град, в Несебър - "Света Богородица", ще правят курбан за здраве, след голямото наводнение в "Елените" и след злощастните инциденти на плажа по време на курортния сезон това лято. Освен стихията, която предизвика огромно бедствие и взе човешки жертви, през сезона, дете падна от парашут в курорта Слънчев бряг, хора бяха прегазени на алея от АТБ, имаше и удавени летовници, дошли да плажуват на нашето море.

Курбанът е осигурен от Ивайло Илиев, със съдействието на сдружение "Зелен Несебър".

"Идеята е моя, така го почувствах отвътре. Напоследък станаха много лоши неща в общината. Един мой приятел почина, на моята майка също - близък приятел - багеристът, който загуби живота си по време на разчистването на "Елените"... Идеята е Бог да ни прости, защото явно сме го обидили по някакъв начин и това нещастие просто да се отмие от общината", казва Илиев.

Той коментира още, че за курбана е избран големият християнски празник Димитровден, така че с положителната енергия на всички нещата да тръгнат към по добро.