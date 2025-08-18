В София рязко нарасна строителството на жилища

Според данни на националната статистика

Започна изграждането на 8064 апартаменти и къщи в страната

Правят 1640 кооперации и еднофамилни сгради

Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През второто тримесечие на годината в София има голямо увеличение на строителството на нови жилища, показват данни на Националния статистически институт. В рамките на три месеца в столицата е започнало изграждането на 295 сгради с 1914 жилища в тях. При сградите увеличението е с над 50 на сто, а при жилищата с 90% спрямо предходното тримесечие. По принцип второто тримесечие на годината е по-активно за строителство от първото и настоящата година не прави изключение. София се връща на първо място сред областите в страната по започнато строителство в рамките на три месеца, след като през предходното тримесечие на първо място беше Пловдив, а преди това четири поредни тримесечия начело на класацията отново беше столицата.

Много хора предпочитат да купят къща, а не апартамент. Затова има активно строителство на къщи.

В област Бургас през второто тримесечие на годината е започнало строителството на 1647 апартаменти и еднофамилни къщи, което е увеличение с 69% спрямо предходното тримесечие, показват данни на НСИ. От януари до март започнатите нови жилища в областта са 974. Бургас се изкачва на второ място по ново строителство сред София. Много голям е ръстът на строителството и в област Варна. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 819 жилища, което е с над 28% повече спрямо предходното тримесечие, когато в областта е започнало изграждането на 637 къщи и апартаменти.

На трето място по започнато ново строителство след София и Бургас е Пловдив. В рамките на три месеца в областта е започнало строителството на 1189 къщи и апартаменти. Четвъртата позиция е за област Варна, а на пето място е Стара Загора със започнати 436 жилища. На следващото място в класацията е Благоевград със започнати 394 жилища.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1640 жилищни сгради с 8064 жилища в тях и с 963 хил. кв. м обща застроена площ, на 23 административни сгради/офиси с близо 20 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 644 други сгради с 366 хил. кв. м РЗП.

В редица области на страната има съществен ръст на започнатото строителство. Например в област Велико Търново започнатите през тримесечието нови къщи и апартаменти са 80, което е с над 23% повече спрямо предходното тримесечие, когато започнатите жилища са 65.

Нови жилища изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Шумен, където е започнал строежът на 190 къщи и апартаменти. Това е ръст с 475%, или над пет пъти повече спрямо предходното тримесечие, когато са започнати само 33 жилища.

Много голям е и ръстът на строителството в област Ловеч - с над 333%, където е започнало изграждането на 39 нови къщи и апартаменти, при 9 жилища през предходното тримесечие. Много сериозно увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в област Габрово. През тримесечието започнатите жилища са 45, което е три пъти повече от предходното тримесечие. В Силистра е започнало строителството на 9 жилища, което също е увеличение от три пъти. Добре е да бъдат отбелязани и Враца (увеличение със 165% спрямо предходното тримесечие и 61 започнати жилища), Хасково (ръст със 114% и 227 започнати жилища), Разград и Монтана с двойно увеличение на строителството.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 243 жилищни, 4 административни и 115 други сгради; София (столица) - 295 жилищни, 11 административни и 17 други сгради; София - 168 жилищни, 3 административни и 46 други сгради; и Варна - 177 жилищни и 20 други сгради.

Насочват се и към по-малки градове

Издадоха разрешителни за 10 089 нови домове

Плановете за Силистра с 400% увеличение

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 2049 жилищни сгради с 10 089 жилища в тях.

Разрешителни за строеж на 10 089 нови жилища са издадени в страната през второто тримесечие на годината, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 2049 жилищни сгради с 10 089 жилища в тях и 1,3 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 15 административни сгради/офиси с 23,7 хил. кв. м РЗП и на 1209 други сгради с 576,5 хил. кв. м РЗП.

Само за София-град през тримесечието са издадени разрешителни за вдигане на 2531 жилища в 216 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица малки и големи градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища. Това показва, че предприемачите се насочват и към по-малки градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст спрямо предходното тримесечие има на издадените разрешителни в област Силистра. Там са дадени документи за 15 жилища, което е увеличение от пет пъти, или с 400%. В област Монтана са издадени разрешителни за 51 нови жилища, което е увеличение с над 292%, или близо четири пъти спрямо предходното тримесечие.

В област Габрово разрешителните са за 77 жилища, което е увеличение със 196%. Голямо увеличение на разрешителните има и в областите Шумен (+161%), Кърджали (+158%), София-област (+124%), Сливен (+110%) и Търговище (+108%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 353, София - 245, София (столица) - 216, Варна - 207, и Бургас - 162. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2531, Пловдив - 1994, Варна - 1331, Бургас - 1237, и София - 544.