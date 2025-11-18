Георги Рачев: Остава топло, но ще вали

Времето на Балканите остава много топло, но и много динамично – с вятър и валежи. На места ще се образува и снежна покривка, каза в ефира на bTV климатологът проф. Георги Рачев.

„В 5:00 ч. сутринта в София беше 14 градуса. Това са максимални температури за тази част на годината, а ние я отбелязваме преди изгрев слънце“, каза той.

Днес и утре температурите ще се понижат, ще има валежи на много места. Мъглите ще се разсеят и утре ще сте стане хладно, но отново ще е по-топло, отколкото е нормалното за сезона.

„Четвъртък и петък – отново повишаване на температурите, а събота и неделя – ще видим, но по всяка вероятност ще има валежи“, каза Георги Рачев.

„Сутринта половин България беше с минимална температура над 15 градуса. Не е много типично за тази част от годината“, допълни той.

Топлото време ще се задържи до края на седмицата.

„Има жесток скандал между Европейския център и американците. Нашите казват – много ще вали, а американците – няма да е чак толкова. Ще вали – въпросът е колко“, каза още климатологът.