Горя изоставен склад, скитник загина под отломките

Районният кмет: Следим случая, теренът е за жилища и ресторант

Неуспешен опит за опожаряване имало и през декември 2024 г.

Изоставен двуетажен склад избухна в пламъци, горната му част се срути и затрупа скитник, потърсил подслон. Обгорялото тяло на 45-годишния мъж бе извадено под отломките часове по-късно, като една от версиите е, че той е запалил огън да се сгрее. Живещите в близките блокове обаче разказват, че са видели складът да пламва от всички страни едновременно.

Първите сигнал за огненото бедствие в столичния квартал “Гоце Делчев” били подадени около 0,30 ч вчера. Постройката се намира зад 73-то СОУ “Валдислав Граматик”, известно още като Втора немска гимназия. На място пристигнали огнеборци с 6 пожарни, които обградили горящата конструкция с площ над 2000 квадратни метра. Около 2 ч горният етаж се срутил, стихията била огромна, но малко след това паднал дъжд и огнените стълбове намалели.

Нямало опасност искрите да се прехвърлят върху училището или близките блокове, пострадали обаче около 30 автомобила, които се намирали на платен паркинг в заградено място близо до склада. Някои пластмасови части се стопили от високите температури, пламнали гуми и уплътнения на стъкла, но пожарникарите преградили пътя на огъня и не позволили да избухне нито един резервоар с гориво.

“Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална. Според публично-достъпните регистри, складът е в режим на съсобственост, няма общинско участие. Земята е държавна. През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания. Съдбата на сградата ще се решава в следващите дни и седмици. Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство”, написа кметът на столичиня район на “Триадица” Димитър Божилов във фейсбук.

Повечето от жителите на квартала са категорични, че пожарът е за разчистване на строителна площадка. През декември миналата година складовете пламнали отново, но тогава пламъците били потушени по-бързо.