Сестрата на арестувания варненски кмет се оплака от заплаха

Малолетен предал кутии с пури с надпис “останете живи”

Издирват “куриера”

Полицията във Варна разследва закана за убийство към близки на арестувания за корупция кмет на морската столица Благомир Коцев. Малолетно момче е оставило в ресторанта на семейството 4 кутии с пури за сестрата на градоначалника - Биляна. На тях има един и същи фабричен предупредителен надпис - “Откажете тютюнопушенето - останете живи заради близките си”.

Още същата вечер е бил подаден сигнал във Второ РПУ във Варна, където е образувано досъдебно производство за заплаха. Досега не е открито мочето, оставило кутиите. “Куриерът” е бил заснет от охранителни камери. На фейсбук страницата на кмета близките му написаха, че броят на получените кутии е колкото на възрастните и колкото са децата в семейството.

“Според експертите това е заплаха за живота. Да останем живи ние или да остане жив Благо. В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи - “останете живи”. Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития”, пише на профила на Коцев.

Кметът на Варна е с постоянна мярка “задържане под стража”, наложена последователно от 4 съдебни състава, след като беше задържан на 8 юли и обвинен за участие в престъпна група и за подкуп. За днес е насрочено съдебно заседание по искане за изменение на мерките на арестуваните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.