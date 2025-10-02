Двама загинаха при челен удар край Луковит

Сблъсък на няколко километра от лобното място на Сияна

Версия: Голяма локва

Двама души загинаха при челна катастрофа на пътя Луковит - Петревене. За тежкия инцидент първи съобщи и пусна снмики във фейсбук Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която на 31 март бе убита на същия път I-3 между близките плевенски села Телиш и Радомирци.

Сблъсъкът стана около 12,20 ч вчера между микробус и лек автомобил. Загинали са мъж на 78 и жена на 72 години в колата, шофьорът на микробуса не е пострадал. Една от версиите, че автомобилът е попаднал в голяма локва и навлязъл в насрещното платно.

“Провалът в пътната безопасност е очевиден и трябва да има незабавни оставки. Половин година говорим едно и също без резултат. Мерките на кабинета не работят. При всеки дъжд отиваме на гробища!”, написа бащата на Сияна в профила си.