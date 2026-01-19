Вследствие на продължителните минусови температури през последните дни, Гребният канал в Пловдив замръзна.

От общината обаче предупредиха гражданите, че слизането и престоят върху ледената повърхност на канала представляват сериозна опасност за здравето и живота.

"С цел предотвратяване на инциденти „Общинска охрана“ засилва контрола и охраната в района на Гребния канал. Служителите ще следят за спазване на мерките за безопасност и ще предприемат необходимите действия при установяване на нарушения", съобщиха от местната администрация.

Община Пловдив апелира към всички граждани, включително деца и младежи, да не стъпват върху леда, независимо от неговата привидна устойчивост.

Ледената покривка е неравномерна и крие риск от пропукване и падане във водата, което може да доведе до тежки последици.







