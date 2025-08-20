Гръцкият премиер призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна

Мицотакис повтори позицията на Гърция относно неприкосновеността на границите

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис участва във видеоконференции със своите колеги от ЕС, за да обсъди последните дискусии във Вашингтон относно Украйна, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Първата беше с лидерите на Европейския съюз (ЕС), последвана от видеосреща с Европейската народна партия (ЕНП).

По време на конференциите Мицотакис подчерта необходимостта от незабавно прекратяване на огъня и изрази подкрепа за предложението на САЩ за гаранции за сигурност.

Той също така повтори позицията на Гърция относно неприкосновеността на границите и отбеляза, че положителен резултат от дискусиите в понеделник е перспективата за потенциална среща между президентите на Украйна и Русия.