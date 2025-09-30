Гърция с нови мерки за справяне с острия жилищната криза

Правителството планира данъчни стимули и реформи в надзора

Гърция предприема нови мерки за справяне с острия си жилищен проблем, който кара много семейства да се борят за намиране на достъпни жилища, особено в Атина и други градски центрове, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Асоциацията на агентите по недвижими имоти в Атина и Атика оценява, че около 5000 апартамента в столицата остават затворени, като принадлежат на наследства, управлявани от фондации. Състоянието им е неизвестно дори за администраторите на имотите. Министерството на финансите поднови усилията си за каталогизиране на институциите, техните активи и неискани наследства, подозирайки, че сред 450 000 отказа от наследство, регистрирани между 2013 и 2018 г., може да се крият ценни имоти.

Финансовият министър Кириакос Пиеракакис заяви, че вече са идентифицирани 2000 неактивни институции и 7000 неотчуждени наследства. „Преди всичко трябва да преценим какво имаме“, отбеляза той, добавяйки, че голяма част от това богатство остава нерегистрирано. Планът на правителството предвижда създаването на централен надзорен орган, който да управлява активите на фондациите под единна власт.

Някои институции притежават огромни, но недостатъчно използвани портфейли с недвижими имоти. Например, приютът за неизлечимо болни контролира около 1000 активи от завещания, но много от тях остават затворени от години. Приходите от наеми са спаднали от 3,57 млн. евро през 2012 г. до по-малко от 1 млн. евро през 2021 г. Властите разследват управленските практики, включително твърдения за продажби под пазарната стойност и наеми на символични суми.

Междувременно правителството насърчава и данъчни стимули за пускането на пазара на затворени имоти. Съгласно новото законодателство, собствениците, които отдават под наем незаети имоти, ще бъдат освободени от данък върху доходите от наеми за три години. Освобождаването ще важи дори ако наемателите прекратят договорите си предсрочно, при условие че в рамките на три месеца бъде намерен нов наемател.

Специални разпоредби позволяват и по-кратки договори за наем за определени държавни служители, като учители и лекари, без да се губят данъчните облекчения. За семейства с повече от две деца данъчните облекчения ще се прилагат за все по-големи имоти, като се започне от 140 квадратни метра за три деца.

Освен това правителството разшири постепенното премахване на данъка върху недвижимите имоти ENFIA, като включи и град Неа Виса в Еврос, граничен град с 1700 жители, и планира да пусне онлайн инструмент тази седмица, за да покаже на данъкоплатците печалбите им при новите данъчни ставки.