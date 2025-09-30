Гърция обяви значителни реформи във въоръжените сили

Още по темата: Гърция провежда военни учения в Егейско море след предупреждение от турско проучване 17.09.2025 10:49

Незадължителна военна служба за жени

Министърът на отбраната Никос Дендиас представи във вторник цялостна пътна карта за модернизиране на гръцките въоръжени сили, въвеждаща значителни реформи както в военната служба, така и в кариерната система за персонала, съобщава To Vima.

Според Дендиас промените ще засегнат както задължителната служба, така и кариерното развитие, като той подчерта необходимостта от „създаване на нова армия“. Основен акцент ще бъде по-строгите правила за откупуване от военна служба.

Въпреки че Дендиас призна, че реформите, които ще бъдат проведени в гръцките въоръжени сили, могат да имат политическа цена, той настоя, че те са необходими и ще бъдат продължени. Той потвърди също, че програмите за въоръжение се ускоряват, като първите самолети F-35 се очакват до 2028 г., което ще укрепи оперативната готовност.

Някои от ключовите реформи, обявени от гръцкия министър на отбраната, са:

Военна служба

Незадължителна военна служба за жени.

По-висока месечна надбавка (100 евро) за военнослужещите, които служат на границата.

Обучение в областта на съвременните технологии, като например системи за противодействие на дронове.

По-строги правила за отлагане и освобождаване от военна служба.

Промените ще се фокусират и върху нов модел на обучение, който ще включва техническо обучение с дронове.

Освен това ще има:

10 седмици основно обучение.

4 седмици специализирано обучение.

12 седмици в подразделения за готовност.

Кариера и структура на заплатите

Нова система на заплатите с 20 степени (заместваща 85).

Заплатите ще бъдат обвързани с отговорностите, а не само с ранга.

Увеличаване на надбавките за отговорност (+156% за полковници, +52% за командири на фрегати и др.).

Значителни увеличения за сержантите (подчинени офицери), които също получават нови възможности за повишение.

Подобрена програма за жилищно настаняване: незабавно жилищно настаняване за прехвърления персонал, финансирано от бюджета за отбрана.

Допълнителна подкрепа: мрежа от детски градини, модернизирани военни курорти и помощи за грижи за семейството.

Образование и обучение

Създаване на Дирекция за военно образование.

Военните академии са модернизирани с сертифицирани програми и преподаватели с университетско образование.

Академиите за подчинени офицери (NCO) са модернизирани до висши учебни заведения.

Резервни сили

Създаване на активен резерв от 150 000 души с доброволно участие до 65-годишна възраст.

Интегриране на резервните сили и националната гвардия.

Две нови командоски единици в Рентина и Аспропиргос.

Годишно призоваване на 50 000 резервисти за три години.