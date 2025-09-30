Гърция обяви значителни реформи във въоръжените сили

Министърът на отбраната Никос Дендиас представи във вторник цялостна пътна карта за модернизиране на гръцките въоръжени сили, въвеждаща значителни реформи както в военната служба, така и в кариерната система за персонала, съобщава To Vima.
Според Дендиас промените ще засегнат както задължителната служба, така и кариерното развитие, като той подчерта необходимостта от „създаване на нова армия“. Основен акцент ще бъде по-строгите правила за откупуване от военна служба.
Въпреки че Дендиас призна, че реформите, които ще бъдат проведени в гръцките въоръжени сили, могат да имат политическа цена, той настоя, че те са необходими и ще бъдат продължени. Той потвърди също, че програмите за въоръжение се ускоряват, като първите самолети F-35 се очакват до 2028 г., което ще укрепи оперативната готовност.
Някои от ключовите реформи, обявени от гръцкия министър на отбраната, са:
Военна служба
Незадължителна военна служба за жени.
По-висока месечна надбавка (100 евро) за военнослужещите, които служат на границата.
Обучение в областта на съвременните технологии, като например системи за противодействие на дронове.
По-строги правила за отлагане и освобождаване от военна служба.
Промените ще се фокусират и върху нов модел на обучение, който ще включва техническо обучение с дронове.
Освен това ще има:
10 седмици основно обучение.
4 седмици специализирано обучение.
12 седмици в подразделения за готовност.
Кариера и структура на заплатите
Нова система на заплатите с 20 степени (заместваща 85).
Заплатите ще бъдат обвързани с отговорностите, а не само с ранга.
Увеличаване на надбавките за отговорност (+156% за полковници, +52% за командири на фрегати и др.).
Значителни увеличения за сержантите (подчинени офицери), които също получават нови възможности за повишение.
Подобрена програма за жилищно настаняване: незабавно жилищно настаняване за прехвърления персонал, финансирано от бюджета за отбрана.
Допълнителна подкрепа: мрежа от детски градини, модернизирани военни курорти и помощи за грижи за семейството.
Образование и обучение
Създаване на Дирекция за военно образование.
Военните академии са модернизирани с сертифицирани програми и преподаватели с университетско образование.
Академиите за подчинени офицери (NCO) са модернизирани до висши учебни заведения.
Резервни сили
Създаване на активен резерв от 150 000 души с доброволно участие до 65-годишна възраст.
Интегриране на резервните сили и националната гвардия.
Две нови командоски единици в Рентина и Аспропиргос.
Годишно призоваване на 50 000 резервисти за три години.