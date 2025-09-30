Премиерът на Франция - лъжец

Себастиан Льокорню написал в CV-то си, че е магистрат по публично право, а не е

Медиите винят министър-председателя, че още не е намерил министри за кабинета си

Назначеният преди три седмици от президента на Франция Еманюел Макрон за премиер бивш министър на отбраната Себастиан Льокорню бе обвинен съвсем официално в груба лъжа. Стори го в жалба до прокуратурата Съюзът на служителите от националното образование, които твърдят, че известният политик и няколко пъти министър в близки до държавния глава правителства няма завършена магистратура по публично право. А във всичките си “CV-та” и кратки биографични бележки, придружаващи заеманите престижни държавни постове,

Себастиан Льокорню винаги е подчертавал, че притежава магистърска диплома по придаващата му голяма управленческа тежест правна дисциплина. В първата си реакция на обвиненията министър-председателят заяви, че те били плод на “социално презрение” към него на политически опоненти, но в същото време от всичките му биографични бележки из сайтовете на държавната администрация бе изтрита хвалбата, че е магистрат по публично право.

Както в много случаи напоследък на неприятни за обществени личности разкрития, включително на тези, довели до осъдителната присъда за корумпиране от на бившия президент Никола Саркози от някогашния либийски ръководител Муамар Кадафи, разследването на “аферата Льокорню” е дело на популярния парижки онлайн вестник “Mediapart”. Преди две седмици медията публикува дописка, в която твърдеше, че премиерът няма магистърска степен, която по принцип се завършва за две години. А точно обратното - че я притежава, било написано в “портретите”, посветени на него в уебсайта на Министерството на отбраната, чиито титуляр е бил от 2018 г. до назначаването му за премиер от Макрон, в профила му в “LinkedIn” и в неговата университетска биография.

Докато репортерите на онлайн вестника разкриват, че когато Льокорню е следвал магистратура, за завършването є са били нужни две години залягане над учебниците, докато той ги бил зарязал в началото на втората година и никога не се бил дипломирал. В интервю мнимият магистрат заяви, че във времето, когато бил следвал за придобиването на нужната му степен била нужна една година, а не две, както било в момента, но пак се обърка. Просто защото, за да завършиш втората степен на университетско образование и да се смяташ наистина за висшист по публично право днес са нужни пет години, докато Льокорню има приключени четири, които в никакъв случай не му дават право на диплома.

Според медиите край Сена разкритията на “Mediapart” и използването им като основа на жалбата пред прокуратурата на синдиката на служителите от националното образование идва в труден момент за назначения от Макрон на 9-ти септември нов министър-председател, който обаче все още не е сформирал кабинет. Очаква се Льокорню да обяви списъка на министрите си до края на тази седмица и след това да се опита да внесе за одобрение в Парламента бюджета на страната за следващата година, включващ неизбежните и неотложни съкращения на обществените разходи с цел поне малко свиване на огромния вътрешен дълг.

За да има някакъв шанс да успее и да избегне съдбата на провалилите се след вот на недоверие негови предшественици Мишел Барние и Франсоа Байру, според в. “Льо Фигаро”, новият министър-председател трябва да си осигури подкрепата или поне “липсата на недоверие” от депутатите на Социалистическата партия. Но досега той отказвал да удовлетвори техните искания, особено онези, настояващи да бъде наложен данък върху богатството на свръх имотните жители на Хексагона или да бъдат взети други мерки, налагащи известни жертви от страна на доказаните 53 френски милиардери и над 3,3 млн. милионери.

Както заключи пък в. “Либерасион”, способността на Льокорню да сформира правителство и най-вече да преодолее вота на недоверие, вече обявен срещу бъдещия му кабинет от радикалната левица на Жан-Люк Меланшон, е поставена под въпрос. А спорът около неговите автобиографични твърдения за придобита престижна, но никога не получавана магистърска диплома, рискува да подкопае авторитета му в и без това много деликатен за него момент. От друга страна неуспех на Льокорню според всички парижки медии би означавал разпускане на Парламента от президента Макрон и предсрочни избори, които точно в този момент биха били пагубни за държавните финанси и социалната стабилност на Франция.