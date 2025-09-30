Лукашенко: Светът се преразделя; води се истинска битка

Автор: Труд онлайн
Беларуският президент Александър Лукашенко обяви битка за преразделяне на света.
„Светът се преразделя; води се истинска битка, борба. Бих искал да победим в тази борба. И можем да победим само заедно“, каза той на среща с ръководителите на правителствени делегации, участващи в Съвета на правителствените ръководители на ОНД и Евразийския междуправителствен съвет. Думите на беларуския лидер бяха цитирани от телеграм канала „Пул на първите“, който е свързан с пресслужбата на президента.