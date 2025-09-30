Над 230 литра дъжд на квадратен метър са паднали на испанския остров Ибиса (ВИДЕО)

Испанският остров Ибиса е парализиран от проливен дъжд. Военните са извикани да помогнат за евакуацията на хора, заклещени в наводнени сгради и автомобили. Общественият транспорт е спрян, а училищата са преустановени, съобщава El Mundo.
Бурен фронт преминава през Балеарските острови. Над 230 литра дъжд на квадратен метър са паднали на Ибиса за 12 часа. В столицата на острова много улици са непроходими, а училищата и медицинските центрове са затворени.
Las lluvias torrenciales en buena parte de Baleares han hecho que se eleve la alerta a rojo— EL MUNDO (@elmundoes) September 30, 2025
En Ibiza y Formentera se han suspendido las clases y Protección Civil ha enviado una alerta a todos los teléfonos móviles de Ibiza para avisar a la población del riesgo grave de… pic.twitter.com/vClr2DxIwR
Поради ситуацията, властите на Ибиса и Форментера изпратиха сигнали до мобилните телефони на всички жители, предупреждавайки за наводнения.
„Призоваваме жителите да си останат вкъщи. Град Ибиса е напълно парализиран и се полагат усилия за отпушването му. Спешните служби срещат затруднения да достигнат до райони, където жителите може да се нуждаят от помощ“, каза Пабло Гарис, генерален директор на отдела за извънредни ситуации.
На жителите се препоръчва също да не стоят на открито, да не се приближават до потоци или реки, а в случай на наводняване на ниско разположени части на сгради, да се преместят на по-високите етажи.