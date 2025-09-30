Над 230 литра дъжд на квадратен метър са паднали на испанския остров Ибиса (ВИДЕО)

Снимка: Х (Twitter)

Бурен фронт преминава през Балеарските острови

Испанският остров Ибиса е парализиран от проливен дъжд. Военните са извикани да помогнат за евакуацията на хора, заклещени в наводнени сгради и автомобили. Общественият транспорт е спрян, а училищата са преустановени, съобщава El Mundo.

Бурен фронт преминава през Балеарските острови.  Над 230 литра дъжд на квадратен метър са паднали на Ибиса за 12 часа. В столицата на острова много улици са непроходими, а училищата и медицинските центрове са затворени.

Поради ситуацията, властите на Ибиса и Форментера изпратиха сигнали до мобилните телефони на всички жители, предупреждавайки за наводнения.

„Призоваваме жителите да си останат вкъщи. Град Ибиса е напълно парализиран и се полагат усилия за отпушването му. Спешните служби срещат затруднения да достигнат до райони, където жителите може да се нуждаят от помощ“, каза Пабло Гарис, генерален директор на отдела за извънредни ситуации.

На жителите се препоръчва също да не стоят на открито, да не се приближават до потоци или реки, а в случай на наводняване на ниско разположени части на сгради, да се преместят на по-високите етажи.  

