Има още време докато стане наистина страшно

Гледах цял ден много хора бесни на бюджета и конкретно това как се взима от бизнеса и работещите хора и се дава на държавните служители. Объркан съм. Ако не искахте това да се случи... къде бяхте на изборите?

По този повод все пак трябва да напиша - поздравления на държавната администрация. Обединиха се, защитиха си интереса, превърнаха се в ценни гласоподаватели и сега съвсем заслужени печелят това, за което се бориха.

Не ви ли харесва? И на мен не ми харесва. Ама съм свободен да правя каквото мога да не се случва и го правя. Вие също можете. Никой не ви кара насила пред урната приоритета да го „турим“ на копейките/джендърите. Винаги може да се гласува за личния интерес. И сега знам какво ще кажете как гласуването няма смисъл. Замислете се, че за вас си казвате, че гласуването нямало смисъл, ама за чиновниците казвате, че им се дават пари за да гласуват правилно. Кое от двете е? Противоречат си.

Иначе не се притеснявайте. Има още време докато стане наистина страшно. 2-3 години с това темпо на разхищение от страна на държавата можем да изъдржим, преди да има трайни щети върху бъдещето на България. Дай боже малко бой, макар и финансов, ни събуди.