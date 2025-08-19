Депутат от парламента на Финландия се самоуби, предаде Anadolu Agency, цитирайки местни съобщения.

Случката е от вторник. Човек е починал в сградата на парламента в Хелзинки, като изглежда е самоубийство на член на парламента, съобщи финландският всекидневник "Илталехти“.

"Смъртта е настъпила сутринта. Спешни медицински служби, спасителни екипи и полицейски власти са били уведомени за мястото на инцидента чрез центъра за спешна помощ“, каза Ааро Тойвонен, ръководител на отдела за сигурност на парламента, цитиран от всекидневника.

Тойвонен не отрече информацията, когато финландската телевизионна мрежа YLE го попита дали случаят е самоубийство.

Той каза, че не може да коментира точното място на смъртта в сградата на парламента или дали е замесен депутат, или служител на парламента.

"Това е много нещастен и тъжен случай“, добави Тойвонен.

YLE съобщи също, че според полицията случаят не изглежда да е престъпление.

Междувременно полицията добави, че няколко патрулни екипа и спешни медицински служби в момента са на място.