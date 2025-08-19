Колко пъти Зеленски каза "благодаря" на Тръмп в Овалния кабинет?

Още по темата: Дизайнерът на костюма на Зеленски: Официалното му облекло не е провокирано от отговор на първата среща в Белия дом с Тръмп 19.08.2025 11:43

Казахте ли „благодаря“ поне веднъж?“, попита вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс през февруари украинския президент Володимир Зеленски, критикувайки го, че не е показал достатъчно благодарност за подкрепата, която е получил от Вашингтон.

В понеделник Зеленски го направи. Осем пъти, за начало, съобщава Ройтерс.

Встъпителната му реч от Овалния кабинет беше осеяна с благодарности, адресирани предимно до Тръмп.

„Благодаря Ви много, г-н президент, ако мога, първо, благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви много за усилията, личните Ви усилия да спрете убийствата и да спрете тази война. Благодаря Ви“, каза Зеленски.

Той включи и първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която изпрати писмо до Путин молейки се да освободи децата, депортирани от Украйна.

„Възползвам се от възможността да благодаря на съпругата Ви“, каза Зеленски на Тръмп. „И благодаря на всички наши партньори за подкрепата на този формат. След нашата среща ще имаме около себе си лидерите на Великобритания, Франция, Германия, всички партньори около Украйна, които ни подкрепят. Благодаря и на тях. Благодаря Ви много за поканата“, продължи Зеленски.

Анализ на стенограмата показва, че украинският лидер е казал „благодаря“ още три пъти в Овалния кабинет, не непременно на Тръмп, а докато е отговарял на въпроси на репортери.

След това, в началото на дискусиите, към които се присъединиха и европейски лидери, когато Доналд Тръмп, пред пресата, даде думата на всички, започвайки с Володимир Зеленски, украинският лидер отново започна с обръщане към ръководителя на Белия дом.