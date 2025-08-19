Рекордни горски пожари в Испания затвориха част от маршрута Камино де Сантяго

Още по темата: Пожари в Испания унищожиха около 50 хиляди хектара гора 14.08.2025 11:47

Горещата вълна, която продължава 16 дни, е третата по продължителност в историята

Най-тежката в историята вълна от горски пожари в Испания се разпространи в понеделник към южните склонове на планината Пикос де Европа и принуди властите да затворят част от популярния поклоннически маршрут Камино де Сантяго, съобщава Reuters.

„Това е пожарна ситуация, каквато не сме преживявали от 20 години“, заяви министърът на отбраната Маргарита Роблес пред радио Cadena SER.

Горещата вълна, която продължава 16 дни, е третата по продължителност в историята и през уикенда температурите достигнаха 45 градуса по Целзий (113 градуса по Фаренхайт), според държавната метеорологична агенция Aemet. Очаква се да започне да отслабва в понеделник вечерта или във вторник.

Южна Европа преживява един от най-тежките сезони на горски пожари от две десетилетия насам, като Испания и Португалия са сред най-засегнатите страни.

Досега през тази година в Испания са изгорели около 344 400 хектара (851 000 акра) – площ, равна на остров Майорка, според Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS).

Това е най-голямата площ, регистрирана от 2006 г. насам, и повече от четири пъти над средната стойност за периода 2006-2024 г.

Пожарникар загина, когато камионът му се разби близо до село Еспиносо де Комплудо, с което броят на жертвите от последната вълна от пожари достигна четири.

В Португалия горските пожари са унищожили около 216 200 хектара досега през тази година, според EFFIS - повече от четири пъти средната стойност за периода 2006-2024 г. - и двама души са загинали.

Испанската армия е разположила 3000 войници и 50 самолета, за да помогнат на пожарникарите, заяви генералният директор на службите за спешна помощ Вирджиния Барконес. Испания получава или е получила предложение за помощ от Франция, Италия, Нидерландия, Словакия, Германия и Чешката република чрез Европейския механизъм за гражданска защита, според Министерството на вътрешните работи.

Само през последната седмица около 20 горски пожара опустошиха хиляди хектари в регионите Галисия и Кастилия и Леон, принуждавайки властите да прекъснат железопътния транспорт в района, както и 50-километров участък от Камино де Сантяго, древен път за поклонение, по който през лятото минават хиляди хора.

Пътят свързва Франция и град Сантяго де Компостела в западния край на Испания, където според преданието са погребани останките на апостол Свети Яков.

Лидерите на регионите, управлявани от основната опозиционна Народна партия (PP), критикуваха централното правителство за лошото планиране и поискаха повече ресурси за борба с горските пожари.

Премиерът Педро Санчес в неделя призова за „държавен пакт“ за климатичните промени с всички основни политически сили, който в понеделник беше отхвърлен като „отклоняване на вниманието“ от говорителката на PP Естер Муньос.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че от юни са арестувани 27 души, а 92 са разследвани за подозрение в умишлено запалване.