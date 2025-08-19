Швейцария ще предостави имунитет на Путин за мирни преговори

Още по темата: Макрон предложи Женева като терен за срещата между Путин и Зеленски 19.08.2025 10:21

Путин е обект на заповед за арест

Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той пристигне в страната за преговори за мир в Украйна, заяви швейцарският външен министър Игнацио Касис, цитиран от AFP.

Путин е обект на заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд. Но миналата година швейцарското правителство определи „правилата за предоставяне на имунитет на лице, срещу което е издадена международна заповед за арест. Ако това лице пристигне за мирна конференция, а не по лични причини”, заяви Касис на пресконференция.