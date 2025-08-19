Хърватският външен министър: Босненските хървати трябва да имат право да избират свои представители самостоятелно

Хърватите в Босна и Херцеговина трябва да имат право самостоятелно да избират представителите си, необходима е реформа на изборното законодателство в страната, заяви в публикация в Екс хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман.

"Хърватският народ в Босна и Херцеговина трябва да остане политически равен и институционално силен, необходими са изменения в закона за изборите, с които хърватите, държавотворен народ, (да) могат самостоятелно да избират представителите си", написа Гърлич Радман в социалната мрежа, след среща на представители на хърватския и босненския клон на партията Хърватска демократична общност в Мостар.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

Към момента представител на хърватите в тричленното босненско Президентство е Желко Комшич, който бе избран през 2022 г. с гласовете на бошняците. Избирането му предизвика протести сред хърватите в страната, които го възприемат като чужд кандидат, който не защитава техните интереси. По-рано президентът на Република Сръбска Милорад Додик посъветва босненските хървати да създадат собствена териториална и административна единица, отделна от мюсюлманско-хърватската федерация – Херцег-Босна.

В интервю за "Радиотелевизия Херцег-Босна" Гърлич Радман заяви, че преди 30 години, когато е подписано Дейтънското споразумение, босненските хървати са били измамени.

"Ако хърватите знаеха тогава, като страна по Дейтънското споразумение, че хърватският народ в Босна и Херцеговина няма да бъде равноправен, че няма да може да избира свои легитимни политически представители, хърватите никога не биха подписали това споразумение", посочи той, като подчерта, че основната идея на споразумението винаги е била договор между три държавотворни народа.