Димитър Ганев: Добрата новина за властта е, че няма единен двигател на недоволството

Политическият сезон стартира с високо напрежение. Политолозите Димитър Ганев и Първан Симеонов коментираха, че засега управляващите имат предимството, тъй като опозиционните сили действат разделено.

„Добрата новина за властта е, че няма единен двигател на недоволството. Протестите са на различни полета - ПП-ДБ от една страна и „Възраждане“ от друга, а президентът Румен Радев играе за себе си“, обясни Димитър Ганев пред bTV.

По думите му разлика с протестите от 2020 г. е липсата на общ фронт.

Първан Симеонов също подчерта, че управляващите печелят време от разделението: „Има два двигателя - източна и западна опозиция. Те не могат да се обединят, а това пази правителството“.

Според него обаче всичко в следващите месеци ще бъде подчинено на предстоящите президентски избори.

Двамата експерти акцентираха и върху социалното напрежение заради високите цени. Ганев предупреди, че именно икономическите проблеми могат да доведат до масова протестна вълна през зимата: „Управляващите нямат финансов ресурс да тушират напрежението чрез повишаване на доходите, както се правеше преди“.

Симеонов допълни, че ситуацията напомня за 2013 г., когато недоволството избухна заради цените на тока: „Опасността е напрежението да се отприщи заради наглед дребен, битов повод, но на фона на натрупаното обществено недоверие“.

Политолозите прогнозираха, че президентът Радев ще засилва критиките към властта в последната година от мандата си. Според Ганев най-големият въпрос за президента е „кога“ ще извади алтернатива: дали ще изчака парламентарни избори или ще се опита да капитализира влияние на местния вот.