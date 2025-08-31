Радев качва Черни връх по повод 130-та годишнина на Българския туристически съюз

Президентът Румен Радев ще  участва в честването на 130 години от основаването на Българския туристически съюз. Държавният глава  ще се включи в похода на Витоша, с който се отбелязва годишнината. Началото на организацията е поставено през 1895 година на Черни връх, където е учреден клуб на българските туристи по инициатива на писателя Алеко Константинов. 
 
Радев ще връчи Почетния знак на президента на председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев и ще отличи със златен медал "Алеко Константинов“  дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо движение в България

