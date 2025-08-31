Костадинов пред ВМЗ-Сопот: Пазят в тайна посещението на Урсула фон дер Лайен поради страх от реакцията на българите (НА ЖИВО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "не е добре дошла в нашата родина", а посещението ѝ се пази в тайна от българското правителство поради "страх от реакцията на българите".

Това заяви лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов по време на брифинг пред ВМЗ-Сопот, където партията организира протест в очакване на пристигането на Фон дер Лайен.

Според Костадинов информацията за визитата е била съобщена "почти в тайна" в късния следобед в четвъртък, което той определи като "безпрецедентно". "Не е нормално, когато идва човек от ранга на Урсула фон дер Лайен, който е със статута на държавен глава, неговата визита да бъде криена", коментира той.

Лидерът на "Възраждане" отправи остра критика към планираната инвестиция за близо 1 млрд. лева в ново производство на барут, определяйки го като "класическо мръсно, замърсяващо и опасно, както за природата, така и за здравето на хората производство". Той постави въпроса защо се налага изграждането на нов завод, след като България е "ликвидирала своя завод за барут в Смядово", и защо европейски средства не се инвестират в заводи за готова продукция, като този за бронирани машини в Бургас.

"Причината е много проста: мръсното производство се изнася в България. Опасното производство се изнася в България", заяви Костадинов. Той изрази съмнение, че за новата продукция ще бъдат осигурени пазари, описвайки оръжейния пазар като "изключително тесен, сегментиран и там е много трудно да влезе нов играч".

В геополитически план Костадинов обвини Европейския съюз, че "под ръководството на Урсула фон дер Лайен дрънка оръжие срещу Русия". "Ако Европейският съюз се готви за война с Русия, нека Урсула да дойде да го каже тук", призова той и добави, че над 80% от българите не виждат в Русия враг, а "виждат в политиката на Европейския съюз враг, виждат в Урсула враг, виждат в НАТОвската политика враг".

Костадинов нарече българското правителство "колониално" и "слуги" на Фон дер Лайен, като отбеляза засиленото полицейско присъствие по пътя от София към Сопот като доказателство за страха на управляващите.

Той определи настоящия парламент и правителство като "нелегитимни" заради, по думите му, "престъпно" прехвърляне на депутатски мандати. Според него присъединяването на България към еврозоната на фона на икономическите проблеми в Германия, Франция и Италия е "национално предателско престъпление", за което "Борисов и Пеевски трябва да бъдат съдени".

Протестът и брифингът завършиха с основното искане на партията: "Оставка на цялото правителство за чиста и свята република".