Домашни любимци могат да помогнат за разкриването на престъпления

Кучетата и котките пренасят човешка ДНК, установиха учени

Дори кратък контакт между домашни любимци и заподозрени оставя откриваема следа

Домашните любимци могат да играят изненадваща роля в разкриването на престъпления, тъй като кучетата и котките са способни да пренасят човешка ДНК, показва ново австралийско изследване, цитирано от Синхуа.

Според изявление на Университета „Флиндърс“ изследването потвърждава потенциала криминалистите да вземат предвид присъствието на домашни любимци на местопрестъпленията като надежден нов начин за намиране и изследване на ДНК следи. Проучванията са били основани на контролирани взаимодействия между домашни любимци и доброволци, допълват от Синхуа, цитирани от БТА.

Дългогодишното сътрудничество между експертите от Университета „Флиндърс“ и полицията на щата Виктория показва, че кучетата и котките могат да бъдат източник на индиректен трансфер на ДНК от хора, различни от домакинствата или техните собственици. „Кучетата и котките присъстват в повечето домакинства по света и рутинно взаимодействат с множество хора“, каза Хайди Монкман, докторант от Университета „Флиндърс“.

Домашните любимци действат като посредници при пренос на ДНК, което може да има сериозни последици при разследванията на случаи, където присъстват животни, добавя Монкман, водеща авторка на няколко изследователски статии по темата.

Проучването установява, че дори кратък контакт между домашни любимци и заподозрени оставя откриваема човешка ДНК върху животните, която те след това пренасят и разпространяват в домовете и на други места.

„Осъзнаването и използването на това явление може да предостави на разследващите важни улики при събирането на доказателства по сериозни криминални случаи“, каза също Монкман, цитирана от Синхуа.