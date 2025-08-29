Духът на 20. век в живописта на проф. Панайот Панайотов

Музей-галерия „Анел“ представя ретроспективна изложба под заглавие „Духът на една епоха в живописта на проф. Панайот Панайотов (1909-1986)“. Куратор на експозицията е Пламена Димитрова-Рачева, а мотото, което фокусира посланието на изложбата, е формулирано още от Ренар: „Стилът е забраната на всички стилове“.

Откриването ще се състои на 2 септември (вторник) 2025 г., а вернисажът ще продължи от 17.30 до 20.00 ч.

Проф. Панайот Панайотов е един от ярките представители на българската живопис от ХХ век, дългогодишен преподавател и ректор на Националната художествена академия.

Експозицията включва произведения от различни периоди на неговото творчество – портрети, пейзажи и натюрморти. Акцент е „Автопортретът в ателието“ (1939) – символичен разказ за света на художника, в който около строгия и съсредоточен образ се разгръщат метафори на живота, сетивността и преходността.

Сред платната се открояват динамични пейзажи – от селски сцени с коне и животни до драматични гледки като „На път пред буря“, където природата надмогва човека и се превръща в психологическа метафора. Сочната фактура и богатата колоритна гама превръщат картините в пулс на живота – искрени, витални и непосредствени.

Изложбата е покана да преоткрием Панайот Панайотов като художник на своето време – гражданин, педагог, общественик и творец със собствено, неподражаемо виждане.

Екипът на Музей-галерия „Анел“ (бул. „Тодор Александров“ № 14, София) ще очаква ценителите на изящното изкуство до края на септември – всеки ден от 9.00 – 19.00 ч.