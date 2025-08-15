Европейската идея за контрол на интернета – следят ни, когато си поискат

И някъде в полицията някой ще има достъп до ваши снимки и видеата ви

Европейската идея за контрол над интернета "Чат контрол 2.0" ще се гласува през октомври 2025 година. Чрез нея ще могат да искат от платформите да ви следят по принцип съдържанието, което пращате по чатове. Тоест, без съдебна заповед, без да сте виновни, просто ще ви следят. И някъде в полицията някой ще има достъп до ваши снимки и видеата ви.

Удивително за мен е, че все още България подкрепя това. Унгарският премиер Виктор Орбан и премиерът на Словакия Роберт Фицо също подкрепят грубото вмешателство в суверенитета и личния живот, само Австрия, Полша и Нидерландия държат фронта.

Досега се събираха хиляди души у нас на протест против "бухалки". А този закон ще позволи масово събиране на компромати, за когото си поиска държавата. Не би ли трябвало същите тези хора да бият тревога?