Цял ден обстановката се нагнетява за предстоящата "гражданска война"

Всичко се случва по великото желание на едни източни другари

Цял ден обстановката в страната се нагнетява, за да се подготвим за предстоящата "гражданска война".

Уж пацифисти пишат наръчници как да се бием с полицията.

Уж демократични партии складират военно оборудване в близост до Парламента.

Уж протестиращи срещу бюджета се събират с камъни и дърве за бой с жандармерията.

Уж независими критици на управлението са организирани с парите на олигарси.

Уж свободна преса призовава и рекламира улично насилие и безредици.

Уж неуспяли в представителната демокрация искат да заграбят властта чрез сила.

Няма позитивен за страната изход при радикализане на тълпа, която готви погроми, на организирани биткаджии уж за правото, на употребата на невинни младежи, ненаясно със схемите на кондукторите на политика, дилърите на влияние и подготвените политически спекуланти.

А може би точно това ни трябва, за да се осмислим като общество - един препълнен с ранени Пирогов, няколко загинали в стълкновенията, мъничко кръв и моменталния хаос, който ще настъпи, защото познаваме колко мек е Борисов, когато има побоища по улиците на София.

За мен остава огорчението от мнението на видни общественици, които не си дават сметка, че всичко това се случва по великото желание на едни източни другари, за които насилието е ежедневие и го изнасят с щедри шепи по страните, които придърпват към себе си.