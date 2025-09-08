Заловиха пиян-залян с 4 промила и без книжка зад волана

Властите уловиха мъж с близо 4 промила алкохол зад волана в Лом, съобщиха от МВР.

Случаят е от 7 септември вечерта. Към 23 часа полицейски служители спрели за проверка лек автомобил "Мерцедес", управляван от 42-годишен мъж.

Шофьорът е бил във видимо нетрезво състояние и униформените му направили тест за алкохол. Дрегерът отчел 3.84 промила в издишания от него въздух.

Установено било също, че водачът не притежава свидетелство за правоуправление. Нарушителят е задържан в ареста, а по случая е образувано бързо производство.

Колата не е била иззета, тъй като е собственост на друго лице.