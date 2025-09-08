Митов за побоя на полицейски шеф в Русе: Защитните версии са много изкривени и конспиративни

Подготвеността на НАТО е ключова за сигурността на алианса. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО.



Учението "България 2025" е отлична възможност да работим заедно със съюзниците и партньорите. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Подобряваме оперативната съвместимост и сътрудничеството в отговор на бедствия, каза министър Митов.

Идвам от този регион, от Балканите, и съм щастлива да видя толкова от нашите съседи и страните от региона, които изграждат по-добро и по-сигурно бъдеще, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска.

Случаят с побоя в Русе:

„Ясно е че ще се появят версии на адвокати, на защитата. Ние сме казали ясно каква информация имаме още в деня на инцидента. Детайлите ще стават ясни в течение на досъдебното производство. Но фактът е, че въпросните задържани младежи – нито един от тях не е пострадал, а имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. Само това може да говори, че защитните версии са много изкривени и конспиративни”, посочи Митов.