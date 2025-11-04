Западът забрави как се играе "мръсно" - затова Москва печели информационната война

Докато Русия тества европейските граници, ние си губим времето в тревоги, а не в контраатаки

Джоузеф Пиърсън, The Guardian

Ние на Запад някога знаехме как да играем мръсно – и по време на Студената война го правехме майсторски. Днес оставяме сивата зона и хибридната война на Русия, която печели информационната война. Европейската гордост от „играта по правилата“ може да се окаже ахилесовата пета на демокрацията.

Берлинският въздушен мост е добър пример за нещо, което някога правехме добре, но отдавна сме забравили. Студената война, може да се каже, започна и завърши в Берлин: с въздушния мост от 1948–49 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г. Първият бележи най-големия хуманитарен въздушен мост в историята, когато Западът снабди Берлин с всичко необходимо, след като Сталин се опита да измести западните съюзници.

В същото време течеше информационна кампания: RIAS (Радио в американския сектор - предшественикът на финансираните от ЦРУ „Радио Свобода“ и „Радио Свободна Европа“), британски културни мисии като „Шекспир сред руините“ и американски библиотеки и образователни програми.

Но най-мощният инструмент на Запада беше дезинформацията. Въздушният транспорт струваше близо 3 милиарда долара в днешни долари и беше необходим убедителен наратив, за да се осигури обществена подкрепа. Все още се повтаря от почти всички: Берлин беше блокиран, сухопътните пътища бяха отрязани, а жените и децата гладуваха.

Само че, да, имаше въздушен транспорт, но нямаше блокада на Берлин.

В Националния архив в Кю открих документи от 1948 г., в които британското външно министерство изрично заявява: „Блокадата на Берлин не е обсада“ и че „движението на германски граждани в и извън града е възможно по всяко време“, включително за доставки на храна. Въпреки това пресата активно популяризира „мащабна и сензационна история за използването на въздушна сила за хуманитарни цели“. Държавният секретар на САЩ Джордж К. Маршал изпрати телеграма, в която настоява за „пълноценно използване на настоящите пропагандни предимства на нашата ситуация“, подчертавайки „съветската отговорност за предстоящия глад сред цивилното население“.

Историята се оказа толкова ефективна, че се превърна в дълбоко вкоренен мит от Студената война. Във Великобритания учениците все още учат на изпитите си за средно образование, че Сталин е блокирал Берлин и жителите му са на ръба на глада.

Правилно ли беше да се заблуждава обществеността през 1948-49 г.? Не. Постигна ли целта си – да получи пълна подкрепа в САЩ и Великобритания? Да. Нещо повече, въздушният транспорт помогна на Хари Труман неочаквано да спечели преизбиране през ноември същата година.

Европейските демокрации се гордеят с това, че са по-честни от Русия. Целостта на информацията – прозрачност, факти, доказателства – изгражда доверие. Западните медии трябва да са по-добри от фалшификаторите и ботовете. А това, което се случва в Русия, е достатъчно лошо – няма нужда да го преукрасяваме.

Методите ни обаче биха могли да бъдат по-твърди. Губим информационната война срещу Русия, защото инструментите, на които разчитахме по време на Студената война – много от които датират от ерата на Берлинския мост – тихо умират. Радиостанции и информационни агенции, създадени за излъчване към Източна Европа, са под атака: Доналд Тръмп опита да затвори Радио „Свободна Европа“ и Радио „Либърти“.

Британските министри са основателно обвинени в бездействие, тъй като финансирането на меката сила, включително Британския съвет, е застрашено. Неговият германски еквивалент - Гьоте-институт - губи финансиране. В САЩ Центърът за глобално ангажиране, създаден през 2016 г. за развенчаване на дезинформацията, беше закрит по-рано тази година.

Европейски структури като EEAS (Европейска служба за външна дейност) и East StratCom Task Force се фокусират предимно върху наблюдение на заплахите, а не върху офанзивни действия. Както отбелязва Кралският институт за обединени служби (RUSI), Западът „не е успял да разработи смислен отговор и да засили публичните комуникации, за да се противопостави на руската дезинформация“.

Русия печели не само в Европа, но и в Глобалния Юг. Тролските ферми, кибератаките, дийпфейковете и кампаниите с фалшиви новини – например за „мръсни бомби“ и „биолаборатории“ в Украйна – оформят общественото мнение в региони, където Западът е загубил моралното си превъзходство. Путин нарича методите на Запада „опасна, кървава и мръсна игра“, но той просто проектира собственото си поведение. Той е този, който играе тази игра.

Какво би означавало „да играеш мръсно“ днес? Това би означавало да действаш със същата решителност и енергия, с които Западът се изправи срещу Сталин – и спечели. Това би означавало предприемане на решителни мерки, както когато ЕС спря излъчванията на руските пропагандни канали RT и Sputnik през 2022 г. или когато Киберкомандването на САЩ атакува руската агенция за интернет изследвания „фабрика за тролове“ през 2018 г., за да предотврати намеса в междинните избори. Това би означавало по-активно използване на хакерски активисти, тъй като почти нищо не се чува за „западните киберпобеди“ срещу Русия – може би защото те просто „вдигат по-малко шум“.

Страховете от ескалация – и ответни удари срещу критична инфраструктура – ​​са основателни. Но докато Русия изстрелва разузнавателни дронове и тества здравината на европейските граници, ние си губим времето в тревоги, а не в контраатаки.

Основното нещо, което загубихме след въздушния мост, когато САЩ и Великобритания изляха пари, информационно влияние и военна мощ в Европа за първи път в мирно време, е моралът. Тогава успяхме да сдържим Сталин със забележителна устойчивост и дяволски добра история, макар и не напълно вярна.

Добре е, че станахме по-честни. Лошо е, че сме загубили волята си за борба. Твърде много хора изглеждат уморени и разочаровани, за да защитават добродетелите на демокрацията. Ето защо, когато става въпрос за (дез)информация, руснаците с право могат да кажат: „Ние печелим“.