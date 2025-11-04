Европейският съюз го няма на световен енергиен форум

САЩ: Нямаме повече лукса да пренебрегваме енергия, която е достъпна за производство

Николай Качаров

ADIPEC в Абу-Даби е днес един от най-големите форуми за енергетика в световен мащаб. Ще споделям в следващите 3 дни основните послания и наблюдения.

ЕС го няма тук. САЩ е обаче навсякъде. От обръщението на държавния секретар Дъг Бъргъм :

- трябва да наберем скоростта към повече енергия, към всичката възможна такава, защото е необходима за новите технологии;

- да не се говори вече за „energy transition“, а за „energy addition“. Нямаме повече лукса да пренебрегваме енергия, която е достъпна за производство:

- да заместваш базова евтина енергия с променлива такава, изискваща субсидии е неадекватно;

- преди се казваше „знанието е енергия“, вече е в сила „енергията е знание“ - енергията храни ИИ, и човечеството е вече способно да произвежда интелект за своите нужди;

- не можем да заменим иновацията с регулация. Регулациите трябва да отстъпят, за да освободят потенциала за иновации;

- днес всичко се случва по-бързо от всякога. Това, което преди отнемаше шест години, сега се постига за шест месеца. Този темп ще се ускорява още повече. Компаниите, които не разберат как да прилагат иновации днес, ще преживеят своя „момент на Kodak“ - онзи момент, когато Kodak изчезна, защото не повярва в дигиталната ера.

И едно интересно послание от Катар : ако ЕС не промени енергийната си политика за емисиите, може да отклоним доставките на газ към други дестинации.

(От фейсбук)